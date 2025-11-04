‘KPop Demon Hunters’ llega a las 20 semanas en el Top 10 de Netflix

“Cazadores de demonios KPop«alcanzó 14 millones de visitas durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, convirtiéndose en la segunda película más vista de la semana en netflix. Esta es la vigésima semana del musical animado en la lista hasta el momento (continúa rompiendo su propio récord, ya que el título que más tiempo estuvo en la lista fue anteriormente “Red Notice” con 14 semanas) y marca su regreso a la posición número 2. “KPop Demon Hunters” pasó sus primeras 17 semanas en el primer o segundo lugar de la lista antes de caer al tercer lugar durante las semanas del 13 y 20 de octubre, pero eso no duró mucho.

En términos de visualizaciones, la semana del 27 de octubre fue en realidad un poco más lenta que la semana anterior, durante la cual la película alcanzó 14,7 millones de visualizaciones. Aún así, ninguna otra película de Netflix desde el estreno en junio de “KPop Demon Hunters” ha igualado ese nivel de resistencia, por lo que otros títulos continúan quedándose atrás. También es probable que Halloween haya atraído a espectadores nuevos y recurrentes a la película, ya que el grupo ficticio de chicas Hunter/x fue un disfraz popular tanto para niños como para adultos este año.

