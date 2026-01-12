‘KPop Demon Hunters’ gana los Globos de Oro a la mejor canción original

¡Está subiendo, subiendo, subiendo!

“Cazadores de demonios KPop«Ha ganado el Globo de Oro a la mejor canción original»,Dorado.“

Aceptaron el premio los compositores EJAE, Mark Sonnenblick y Lee Hee-joon.

EJAE, entre lágrimas, dijo: “Cuando era niña, trabajé incansablemente durante 10 años para cumplir un sueño, convertirme en una ídolo del Kpop, y fui rechazada y decepcionada porque mi voz no era lo suficientemente buena”. Continuó diciendo: “Soy parte de una canción que ayuda a otras chicas, a otras reinas y a todos a superar sus dificultades para aceptarse a sí mismos”.

<br />

Después de que Sonnenblick agradeciera al equipo de Netflix y Sony Animation, EJAE dedicó el premio a «las personas que tienen las puertas cerradas y que puedo decir con confianza ‘el rechazo es la redirección’, y por eso nunca se rinden». Citando la letra de “Golden”, terminó diciendo: “Nunca es demasiado tarde para brillar como naciste para ser”.

Su victoria se produce una semana después de que el éxito de Netflix fuera nombrado mejor película animada y también obtuviera un premio a la mejor canción por su éxito “Golden” en los premios. Premios de elección de la crítica.

También fueron nominados a mejor canción original “Dream as One” de “Avatar: Fire and Ash”, “I Lied to You” de “Sinners”, “No Place Like Home” y “The Girl in the Bubble” de “Wicked: For Good” y “Train Dreams” de “Train Dreams”.

EJAE dijo anteriormente Variedad, «Uno de los mayores activos que aporté a la película, o al escribir las canciones, fue ser bilingüe. Era importante para nuestra codirectora, Maggie Kang, tener coreano en las letras, y me encanta que no sean sólo los versos; también estaba en la canción en sí».

El año pasado, Rei Ami, quien es la voz cantante de Zoey en la película, habló sobre el éxito de la película. ella dijo Variedad“Como mujeres de color y coreanas, a menudo nos decían que teníamos que trabajar el doble de duro, que teníamos que presentarnos antes, que teníamos que mostrar más que nuestras contrapartes promedio para poder recibir el mismo tipo de elogio o incluso reconocimiento”. Continuó diciendo: «Creo que todos podemos identificarnos con lo duro que hemos trabajado para llegar a este punto individualmente, y luego nos unimos como grupo y creamos esta hermosa sincronicidad que infecta al mundo, y nos han recibido muy bien».

“KPop Demon Hunters” obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro en total, incluyendo mejor película animada, logro cinematográfico y de taquilla y mejor canción original por “Golden”.

Desde su debut en Netflix en junio, la película se convirtió en la película más popular de todos los tiempos, ya que dominó el puesto número uno durante semanas. Mientras tanto, tres de sus canciones originales – “Golden”, “Your Idol” y “Soda Pop” – han sido pilares en la lista Hot 100 de Billboard. El mes pasado, obtuvo tres nominaciones al Grammy, incluida la codiciada canción del año por “Golden”.

También están nominados por logros cinematográficos y de taquilla “Avatar: Fire and Ash”, “F1: The Movie”, “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, “Sinners”, “Weapons”, “Wicked: For Good” y “Zootopia 2”.

“KPop Demon Hunters” ha sido un fenómeno tal que Netflix, que tiene aversión al cine, decidió llevar una versión cantada de la película a los cines para eventos de fans en agosto y octubre. Durante la primera ronda, “KPop Demon Hunters” encabezó la taquilla con aproximadamente $18 millones en dos días. Luego, alrededor de Halloween, la película recaudó entre 5 y 6 millones de dólares, lo cual es digno de mención considerando que había estado ampliamente disponible en streaming durante meses.

Variedad la empresa matriz PMC es propietaria Globos de Oro productor Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge.

Ver todos los ganadores de los Globos de Oro aquí.