KPOP Demon Hunters Funko Pop: Compre en línea

La función animada de récords de Netflix «Cazadores de demonios de KPOP«Está extendiendo su huella global al espacio de coleccionables. El streamer se ha asociado con Funko para un ¡Nueva línea de pop! figuras de vinilo inspirado en la película, que se ha convertido en el Película de Netflix más popular de todos los tiempos desde su lanzamiento a principios de este año.

La colección de Funko destaca los ídolos favoritos de los fanáticos en el centro de la historia. Las figuras incluyen Rumi, el vocalista poderoso cuya voz asegura la mística Honmoon; Mira, la bailarina con movimientos afilados y voces altísimas; y Zoey, el carismático rapero del grupo. La alineación también presenta a Jinu de los chicos de Saja, con una posibilidad uno de cada seis de anotar una variante limitada de «persecución» en su forma de demonio completo, y Derpy the Tiger, la mascota traviesa que rápidamente se convirtió en un personaje rompedor.

Las cifras, con un precio de $ 14.99 cada uno, ahora están disponibles para ordenar Funko.comy se enviará el 30 de enero de 2026.

La película sigue al grupo ficticio de chicas Huntr/X – Rumi, Mira y Zoey – mientras luchan contra las amenazas sobrenaturales mientras equilibran las presiones del estrellato global. Una vez que se revela que el vocalista principal Rumi es en realidad medio demonio, forja un vínculo inesperado con el líder de Saja Boys Jinu, que se embarca en un viaje musical de autoaceptación.

Como parte del Funko Pop Colección, los fanáticos también pueden «Pop! You» con figuras personalizadasVestir sus avatares con Merch Huntr/X o Saja Boys, completo con palos de luz y trajes de rendimiento. El elemento de personalización refleja cómo la marca «KPOP Demon Hunters» se ha inclinado al fandom participativo, reflejando la cultura del mundo real de la participación de los fanáticos del mundo de K-Pop. En agosto, Netflix incluso rompió sus directores típicamente teatrales de aversión para darle a la película animada lanzamiento de canto En más de 1.700 teatros norteamericanos.

Compre los «Kpop Demon Hunters» Funko aparece a continuación: