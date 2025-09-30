‘KPOP Demon Hunters’ Fuele Superfan Business Talk en Singapur

El éxito animado de Netflix «Cazadores de demonios de KPOP«Fue parte de una conversación más profunda sobre cómo la economía superfan está evolucionando hacia un negocio completo, en Singapur’s Todo lo que importa conferencia.

Moderado por Bernie Cho, presidente de DFSB Kollective, la sesión presentó a Wooseok SEO, CEO de B.Stage y ex fundador de Billetey Jaeson Ma, cofundador y CEO de OpenWav. Ambos ejecutivos detallaron cómo sus plataformas están ayudando a los artistas a capturar a los superfans y convertir la pasión en las fuentes de ingresos.

SEO recordó haber creado Weverse con Hybe después de ver Bts Acumula más de 10 millones de seguidores sociales pero sin forma de capturar datos significativos de los fanáticos. «Lanzamos Weverse y fue muy exitoso … pero otras etiquetas no querían unirse porque no querían compartir sus datos con competidores», dijo Seo.

Weverse Company fue fundada en 2018, y la plataforma Weverse se dirigió al año siguiente. Esa realización más tarde llevó a SEO a alejarse y crear B. Stage, una solución de etiqueta blanca, que significa una plataforma de admiradores personalizable que las etiquetas y los artistas pueden marcarse como propios, ahora utilizados por más de 950 artistas en todo el mundo. «Cualquiera que quiera su propio entorno fandom puede resolver el problema en menos de un mes», agregó.

Ma describió cómo OpenWav se centró en concentrarse directamente en músicos independientes que luchan en la era de la transmisión. Citando estadísticas de que menos del 0.4% de los artistas independientes en Spotify ganaron $ 10,000, instó a los artistas a repensar las prioridades. «Las redes sociales no le pagan, incluso si tiene un millón de seguidores. Spotify no le paga, incluso si tiene un millón de oyentes mensuales», dijo Ma. «En lugar de perseguir un millón, construya 1,000 fanáticos verdaderos que te dan $ 10 al mes, eso es $ 120,000 al año».

Ambos ejecutivos enfatizaron el poder del modelo Superfan: poseer datos y construir relaciones directas en lugar de depender de las plataformas sociales basadas en anuncios. «OpenWav es el inverso de Instagram o Tiktok», señaló Ma. «Somos la plataforma de ventilador verdadero 1%. Usted es dueño de los datos, la IP, las relaciones de los fanáticos».

Para OpenWav, un avance llegó con el ganador del Grammy, Wyclef Jean, se unió como director de música. «Es un músico renacentista que también ha estado profundamente en tecnología durante más de una década», dijo Ma. «Él predica el mismo mensaje: posee sus maestros, posee sus datos, posee su fandom».

Ambos ejecutivos volvieron a «Kpop Demon Hunters». SEO reveló que B.Stage lanzó la comunidad oficial para la película a las pocas semanas de su lanzamiento, vendiendo membresías y kits de bienvenida.

Ma describió un evento de prueba de concepto con Kevin Woo, anteriormente de U-Kiss y un actor de voz en la película. Esperando que unos cientos de asistentes en una heladería de Los Ángeles, OpenWav, en su lugar, vendiera 2.600 boletos VIP en 24 horas. «Había literalmente 2,000 niños alineados a partir de las 6 a.m.», dijo Ma. «Fandom es real. Se puede monetizar absolutamente donde es ganar tanto para artistas como para fanáticos».