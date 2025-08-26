‘KPOP Demon Hunters’ es la película más vista de Netflix en la historia

«Cazadores de demonios de KPOP«, El fenómeno animado del verano, ahora es la película más transmitida en Netflix historia.

La película sobre un grupo de chicas K-pop que rastrean los monstruos míticos cuando no llenan estadios y arenas ha superado «Red Aviso», una comedia de acción con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, como la película más vista del servicio. «KPOP Demon Hunters» ha atraído a 236 millones de opiniones totales en comparación con los 230.9 millones que obtuvieron «Aviso rojo». Completan la lista de las cinco principales películas en la lista más transmitida de Netflix están el thriller de Taron Egerton «Carry-on», la sátira Leonardo DiCaprio «Don’t Look Up» y «The Adam Project», una película de aventura con Reynolds.

«Kpop Demon Hunters» obtuvo un raro lanzamiento teatral de Netflix el pasado fin de semana. El servicio de transmisión no compartió públicamente los resultados de la taquilla, pero las fuentes dicen que fue el Película de mayor recaudación del fin de semanaGanar entre $ 18 millones y $ 20 millones. «Kpop Demon Hunters» fue también la película más transmitida la semana pasada en Netflix, atrayendo otros 25.4 millones de visitas.

«Kpop Demon Hunters» fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans de un guión que coescribieron con Danya Jiménez y Hannah McMechan. Se basó en una historia concebida por Kang.

Arden Cho, Ahn Hyo-Seop, May Hong y Ji-Yooung Yoo lideran el elenco de voz. Las canciones originales de la película fueron escritas por Ejae, Jenna Andrews, Danny Chung, Ido, Vince, Kush, Daniel Rojas, Stephen Kirk, Lindgren y Mark Sonnenblick. La banda sonora también fue una gran cantidad de listas.

Netflix debutó «KPOP Demon Hunters» el 20 de junio. Los críticos adoptaron el estilo e inventiva de la película, con Peter DeBuge de Variety lo llama «High-Energy» y «High-Concept» y Brandon Yu de The New York Times elogiando por crear un «universo original encantador, divertido y ingeniosamente contundente».