‘KPop Demon Hunters’ entre los homenajeados en los Hollywood Music in Media Awards

“Cazadores de demonios KPop”, “Malvado”, “pecadores” y “F1” estuvieron entre los homenajeados en la 16ª edición Premios de música en los medios de Hollywood el 19 de noviembre en The Avalon en Hollywood.

“KPop Demon Hunters” se llevó a casa el premio a la mejor canción en una película animada por su éxito “Golden”. La canción fue interpretada por el grupo HUNTR/X y coescrita por el vocalista principal de HUNTR/X, EJAE, junto con Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Park Hong Jun.

“Sinners” se llevó tres premios: uno a la mejor banda sonora de largometraje, otro a la mejor canción de largometraje y otro a la mejor interpretación en pantalla. La canción y la interpretación fueron «I Lied To You», interpretada en la película por Miles Caton. Ludwig Göransson escribió la partitura y coescribió la canción con Raphael Saadiq.

Jon M. Chu ganó el premio a la mejor película de temática musical, película biográfica o musical por “Wicked: For Good” y “Wicked: One Magical Night” ganó en la categoría de actuación musical o programa especial. Mientras tanto, “F1” ganó el premio al mejor álbum de banda sonora por la banda sonora de la película de Atlantic Records.

Otros ganadores notables incluyeron a Lady Gaga y Andrew Watt, que se llevaron a casa la mejor canción en un programa de televisión o serie limitada por “Dead Dance” de “Wednesday”, Theodore Shapiro, que ganó la mejor música en un programa de televisión o serie limitada por “Severance” y Simon Franglen, que ganó la mejor música en una película de ciencia ficción o fantasía por “Avatar: Fire and Ash”.

Vea la lista completa de ganadores de la noche aquí:

CANCIÓN – LARGOMETRAJE

GANADOR: “I Lied To You” de “Sinners” Escrita por Raphael Saadiq y Ludwig Göransson. Realizado por Miles Caton.

CANCIÓN – PELÍCULA INDEPENDIENTE

GANADOR: “Highest 2 Lowest” de “Highest 2 Lowest” Escrito por Aiyana-Lee Anderson y Nicole Daciana Anderson. Realizado por Aiyana-Lee.

CANCIÓN – PELÍCULA DOCUMENTAL

GANADOR: “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless” Escrito por Diane Warren. Realizada por Kesha y Diane Warren.

CANCIÓN – PELÍCULA ANIMADA

GANADOR: “Golden” de “KPop Demon Hunters” Escrito por EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

CANCIÓN – PRESENTACIÓN EN PANTALLA (PELÍCULA)

GANADOR: Miles Caton – “I Lied to You” de “Sinners”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA ANIMADA

GANADOR: Tom Howe – “Dog Man”

PUNTUACIÓN – LARGOMETRAJE

GANADOR: Ludwig Göransson – “Sinners”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA DE CIENCIA FIcción/FANTASÍA

GANADOR: Simon Franglen – “Avatar: Fuego y Ceniza”

PUNTUACIÓN – PROGRAMA DE TV/SERIE LIMITADA

GANADOR: Theodore Shapiro – “Severance”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA INDEPENDIENTE

GANADOR: Jeff Beal – “Rule Breakers”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA INDEPENDIENTE (IDIOMA EXTRANJERO)

GANADOR: Fabrizio Mancinelli – “Fuera del nido”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA DE TERROR/ SUSPENSO

GANADOR: Benjamin Wallfisch – “El hombre lobo”

PUNTUACIÓN – DOCUMENTAL

GANADOR: Anne Nikitin – “Pangolin – El viaje de Kulu”

PELÍCULA, BIÓPICA O MUSICAL DE TEMÁTICA MUSICA

GANADOR: ‘Wicked: For Good’ – Jon M. Chu (director)

DOCUMENTAL DE MÚSICA – PROGRAMA ESPECIAL

GANADOR: “Diane Warren: Implacable” – Bess Kargman (directora)

CANCIÓN – PROGRAMA DE TV/SERIE LIMITADA

GANADOR: “The Dead Dance” de “Wednesday” Escrita por Lady Gaga y Andrew Watt. Realizada por Lady Gaga.

CANCIÓN – PRESENTACIÓN EN PANTALLA – PROGRAMA DE TV/SERIE LIMITADA

GANADOR: Kevin Bacon y Jennifer Nettles – “Our Highway” (“The Bondsman” T1) Escrito por Kevin Bacon y Jennifer Nettles

TÍTULO PRINCIPAL – PROGRAMA DE TV/SERIE LIMITADA

GANADOR: “Tus amigos y vecinos” – Dominic Lewis y Hamilton Leithauser

PUNTUACIÓN – CORTOMETRAJE (ACCIÓN EN VIVO)

GANADOR: Carl Thiel – “La corbata de Petra”

PUNTUACIÓN – CORTOMETRAJE (ANIMADO)

GANADOR: Qing Madi – “Valorant”

PUNTUACIÓN – CORTOMETRAJE (DOCUMENTAL)

GANADOR: Benjamin Westphalen – “Un sueño llamado Khushu (felicidad)”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA INDEPENDIENTE (IDIOMA EXTRANJERO)

GANADOR: Fabrizio Mancinelli – “Fuera del nido”

PUNTUACIÓN – SERIE DOCUMENTAL -TV/DIGITAL

GANADOR: Duncan Thum y David Bertok – “Chef’s Table: Legends”

PUNTUACIÓN – PROGRAMA DE TV/SERIE LIMITADA (IDIOMA EXTRANJERO)

GANADOR: Arturo Cardelús – “Terra Alta”

PUNTUACIÓN – VIDEOJUEGO (CONSOLA Y PC)

GANADOR: “League of Legends: Bienvenido a Noxus” – “League of Legends” (Bill Hemstapat, Sebastien Najand, Alex Seaver, JD Spears, Alexander Temple, Richard Thomson, Seth Tsui, Gong Ao, Merlin Cen)

CANCIÓN – VIDEOJUEGO (CONSOLA Y PC)

GANADOR: “Contra la marea” de “Olas Borrascosas”. Escrito por Obadiah Brown-Beach. Realizado por Forts y Obadiah Brown-Beach.

CANCIÓN/PUNTUACIÓN – VIDEOJUEGO MÓVIL

GANADOR: “AFK Journey” – Alec Justice

SUPERVISIÓN MÚSICA – PROGRAMA DE TV/SERIE LIMITADA

GANADOR: Sean Fernald – “Dexter: Resurrección”

SUPERVISIÓN MÚSICA – PELÍCULA

GANADOR: Nick Angel – “Bridget Jones: Mad About the Boy”

SUPERVISIÓN MÚSICA – VIDEOJUEGO

GANADOR: Steve Schnur – “Battlefield 6”

CANCIÓN/PUNTUACIÓN – PUBLICIDAD COMERCIAL

GANADOR: Apple: 6 de 5 estrellas – SILO: Música – Neil Ormandy, Linkoln y Allen Stone

ÁLBUM DE BANDA SONORA

GANADOR: “F1” – Atlantic Records

CANCIÓN – CORTOMETRAJE

GANADOR: “Stars In My Eyes” de “Sweetwater” Escrita por Sean Douglas. Realizada por Kyra Sedgwick.

PUNTUACIÓN – TV/PELÍCULA TRANSMITIDA

GANADOR: “Bridget Jones: Mad About the Boy” – Dustin O’Halloran

DISEÑO MUSICAL – TRÁILER

GANADOR: “Nexcaxa” (FX – HULU) – Juan Carlos Enríquez

TÍTULO PRINCIPAL – PROGRAMA DE TV (IDIOMA EXTRANJERO)

GANADOR: “En alta mar” – Sandrine Rudaz

VIDEO MUSICAL (INDEPENDIENTE)

GANADOR: Evanescent – ​​“Afterlife”

CONCIERTO EN VIVO PARA MEDIOS VISUALES

GANADOR: “El Rey León” en el Hollywood Bowl – Elenco de “El Rey León”

EXPOSICIONES, PARQUES TEMÁTICOS, PROYECTOS ESPECIALES

GANADOR: “Apertura” del EPCOT de Walt Disney World: Pista de pruebas – Zain Effendi

CANCIÓN/PUNTUACIÓN – NUEVOS MEDIOS

GANADOR: LA Caja de Pandora Escrito por Victoria Dawson, Nadeem Majdalany, Camille J. Thomas, Carmen A. Thomas, Shannon K., Luke Shrestha, Simon Jay. Realizado por mí mismo y vi.

INTERPRETACIÓN MÚSICA / PROGRAMA ESPECIAL

GANADOR: “Wicked: Una noche maravillosa”

CANCIÓN – SERIE DOCUMENTAL – TV/SERIE LIMITADA

GANADOR: “Go Steady” de “Parenthood” Escrita por Tom Howe y Sam Ryder.