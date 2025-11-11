KPop Demon Hunters declarado no elegible para los BAFTA

netflix‘s «Cazadores de demonios KPop” es uno de los favoritos al Oscar, pero ese no será el caso de los BAFTA.

La película animada, producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix, ha sido declarada no elegible por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas, a pesar de una apelación formal de Netflix. Variedad ha confirmado.

BAFTA Las reglas de elegibilidad requieren que las películas tengan un estreno en cines calificado. Sin embargo, en “circunstancias excepcionales”, el Comité de Cine puede permitir entradas que se hayan puesto a disposición del público del Reino Unido a través de otros modelos de distribución, como el cine de eventos.

Netflix apeló bajo esta cláusula, argumentando que la presentación teatral de la película, aunque se llevó a cabo dos meses después de su debut en streaming, merecía consideración. Pero el Comité de Cine del BAFTA rechazó la apelación, afirmando que la película no cumplía con los criterios de elegibilidad. Específicamente, la película no cumplió con el requisito mínimo de “al menos 10 proyecciones comerciales en el Reino Unido durante al menos siete días en total”.

Netflix lanzó la película luego de su estreno limitado en cines en 264 cines del Reino Unido el 23 y 24 de agosto. “KPop Demon Hunters” también se proyectó en 528 cines del Reino Unido durante el fin de semana de Halloween.

A pesar del revés, “KPop Demon Hunters” sigue siendo un contendiente importante en esta temporada de premios. Su exitosa canción original, “Golden”, interpretada por el grupo de K-pop Huntr/x, recientemente obtuvo tres nominaciones al GrammyIncluye canción del año. La banda sonora, que también incluye los sencillos “Your Idol” y “Soda Pop”, continúa figurando en el Hot 100 de Billboard, lo que refuerza el impacto cultural de la película.

Netflix seguirá estando representada en la categoría de mejor película animada en los BAFTA, con “In Your Dreams” de Alex Woo, que se estrenó recientemente en la plataforma.

Los BAFTA reintrodujeron la categoría de mejor película de animación en 2006. La versión original del premio, presentado por primera vez en 1955 y otorgado por última vez en 1982, cubría tanto cortometrajes como largometrajes de animación. Con el tiempo, BAFTA dividió la categoría según el tiempo de ejecución: el premio al mejor cortometraje de animación se introdujo en la década de 1980 y, en 2007, la categoría de mejor película animada se restableció como un premio exclusivo para largometrajes. Los Premios de la Academia, en comparación, han reconocido películas animadas desde 2001.

Desde que tanto BAFTA como el premios oscar comenzó a honrar las películas animadas, ninguna película ha ganado el Premio de la Academia por mejor película animada sin antes conseguir al menos una nominación BAFTA. ¿Podría esta tendencia histórica representar un obstáculo para “KPop Demon Hunters” en su campaña para los Oscar? Es demasiado pronto para decirlo definitivamente, pero la ausencia de la consideración del BAFTA podría abrir la puerta para que surjan otros contendientes, incluidos “Zootopia 2” de Disney, “Arco” de Neon o “La pequeña Amélie o el personaje de Rain” de GKids.

Mientras tanto, Netflix y Sony están aprovechando el impulso de “KPop Demon Hunters” con una secuelaActualmente está previsto su lanzamiento en 2029.

Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, la película original sigue a un grupo de chicas de K-pop de renombre mundial que secretamente lleva una doble vida como cazadoras de demonios, haciendo malabarismos con la fama, el fandom y feroces batallas sobrenaturales.

