‘KPOP Demon Hunters’ dan una actuación sorpresa en ‘Saturday Night Live’

Todo es huntr/x todo el tiempo, incluso para Maldito conejito.

La estrella y actor de Reggaeton fue el anfitrión del estreno de la temporada de «Saturday Night Live«Donde apareció en una parodia junto a las voces de canto detrás de la banda sonora más vendida del año», «Cazadores de demonios de KPOP. »

Bad Bunny retrata a un personaje nerd llamado Thomas que está almorzando con amigos. Pronto llegan a aprender cuánto de un fan thomas es del éxito de taquilla «Cazadores de demonios de KPOP«, Lo que él insiste se basa en una historia real, cuando comienzan a descartar su pasión por los principales protagonistas de la película: el grupo ficticio de niñas Huntr/X.

Las voces de canto en Huntr/X son interpretadas por Ejae, Rei Ami y Audrey Nuna, quienes aparecen en el sketch cuando Thomas comienza a soñar despierto. «Si tan solo hubiera tres hermosas chicas coreanas que pudieran protegerte», dice Bad Bunny, soñando con el grupo de chicas que realizaba su mega éxito, «Golden».

Finalmente se unen al set, realizando el coro himno de «Golden» y salvo el día en que Thomas y sus amigos están amenazados por el antagonista de la película Jinu, retratado por Bowen Yang.

Después de convertirse NetflixLa película más popular de todos los tiempos a fines de agosto, la fantasía musical de Sony Pictures Animation tuvo su 15ª semana consecutiva en el Top 10 de Netflix durante la ventana de visualización del 22 al 28 de septiembre, convirtiéndose en el título de más larga duración de la lista de películas en inglés.

Ejae, Nuna y Rei Ami darán su primera presentación completa y televisada de «Golden» el 7 de octubre en «The Tonight Show con Jimmy Fallon». Los cantantes también se sentarán con Fallon para una entrevista.