‘KPOP Demon Hunters’ cantante y compositor Ejae on Writing ‘Golden’

Ambos «Dorado» y «Cazadores de demonios de KPOP«Se han convertido en un fenómeno global.

En pocas palabras, «Kpop Demon Hunters» cayó en Netflix en junio, y explotó. Es la película más grande que haya transmitido en la plataforma. Cuatro canciones de la banda sonora de la película se encuentran en el Top 10 de Billboard, y la película consiguió el primer lugar en la taquilla nacional, la primera para el streamer.

La canción «Golden» de la película «Golden» cantada por la ficticia banda de chicas K-pop Huntr/X se sienta sobre el top 10 de Billboard y es sin duda la canción del verano. Innumerables videos de redes sociales muestran a los padres tocando la canción en repetición para sus hijos, y los adultos no tienen vergüenza en compartir sus momentos de canto para que el mundo las vea.

No hay escapatoria «dorado».

«KPOP Demon Hunters» sigue a Huntr/X, el grupo ficticio de chicas K-pop cuyos miembros se duplican como cazadores de demonios. Cuando no están luchando contra los demonios y salvan al mundo, están iluminando el escenario con canciones pegadizas como «Golden». Sin embargo, se enfrentan a su enemigo más duro hasta el momento, los chicos Saja, una banda de chicos demoníacos que le roban a los fanáticos de Huntr/X y sus almas. A pesar de todo, Rumi, que es medio demonio, tiene que enfrentarse a otro demonio, uno de autoaceptación. Arden Cho, May Hong y Ji-Young Yoo proporcionan las voces de habla para Rumi, Mira y Zoey, respectivamente. EjaeRei ami y Audrey Nuna proporcionan las respectivas voces de canto.

Ejae, un cantante de K-pop, está acostumbrado a escuchar su voz en pistas de demostración; Escuchar su voz y las canciones que se reproducen en todas partes se está acostumbrando. «Escucharlo en H Mart en la radio. Es extraño», dice ella.

La popularidad de la película «no se ha establecido completamente» para Cho. En una proyección reciente, tenía una lista de espera para sus sobrinas y sobrinos jóvenes. Ella entiende su atractivo masivo independientemente de su edad. Cho dice: «Permite que cualquier humano o persona sienta que puede relacionarse. Es como si se sientan vistos».

La canción está escrita por: Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, y Teddy. Ido, 24, Teddy e Ian Eisendrath son los productores de la canción.

En la película, «Golden» establece la idea de Rumi, Zoey y Mira trabajando para proteger al mundo de los demonios y sellar el Honmoon, una barrera que separa a los demonios del mundo real.

La canción combina inglés y coreano sin problemas en sus letras.

Hablar con Variedad, Ejae dijo: «Uno de los activos más importantes que traje a la película, o al escribir las canciones, era bilingüe. Era importante para nuestro codirector, Maggie Kang, tener coreano en la letra, y me encanta que no sean solo los versos; también estaba en la canción real».

Ella continuó diciendo que romper la canción real tomó un tiempo. Si bien tenían una idea general de lo que la escena necesitaba, los cineastas dieron una guía: «Necesitaba tener la palabra oro y la sensación de lo que Rumi estaba pasando». También necesitaba introducir las luchas de cada miembro en los versos. Ella dice: «Necesitaba una charla y la idea de que podemos hacer esto juntos».

Temáticamente, también necesitaba ser empoderador y seguir el viaje del héroe de sentirse como un extraño.

En la canción, se revelan las vulnerabilidades de Rumi: «Es increíblemente trabajadora y tiene ese liderazgo. Pide su mejor pie hacia adelante, pero trata de ocultar sus imperfecciones y defectos».

Ejae admite que la melodía fue una de las primeras cosas que se le ocurrió para la canción. «Eso fue lo primero que se me ocurrió». Ella confiesa: «En realidad escribí la melodía en mi camino al dentista».

La idea de la letra de «Gonna Be Golden» llegó poco después. Se lo llevó a Sonnenblick y le había murmurado esas palabras en las tomas. Su reacción? «¡Ay dios mío!» Ejae dice que la inspiración continuó, y lo escribieron «súper rápido».

Ejae no solo se relacionó con las luchas de Rumi; Ella se relacionó con las palabras que escribió. Como ex aprendiz de K-Pop, esa experiencia y presión fueron algo que trató de caer en el puente de la canción. Una vez que tuvo eso, dice que el puente también se unió con facilidad. «Pasar por esa experiencia ayudó mucho a escribir y emotar la melodía y las letras».