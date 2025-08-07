KPOP Demon Hunters Banda sonora en vinilo: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

La banda sonora de «Cazadores de demonios de KPOP«Que se convirtió Uno de los títulos más populares de Netflix Desde que cayó en junio, es ahora Disponible en vinilo. El disco presenta nueve pistas originales interpretadas por el ficticio grupo K-Pop Girl de la película Huntr/X y su banda de chicos rivales, The Saja Boys.

KPOP Demon Hunters (banda sonora de la película de Netflix)[LP]

La película sigue a Huntr/X, tres ídolos que equilibran el estrellato global y usan música para matar a sus enemigos y proteger a sus admiradores. La banda sonora incluye «How It’s Done», que se reproduce durante la escena de batalla de apertura de la película, y «Golden», una actuación de media película que funciona como el ancla emocional del grupo. El «Soda Pop» de los chicos de Saja aparece durante una secuencia de enfrentamientos de relaciones públicas y toma señales de la estética K-Pop del mundo real con un subtexto lírico más oscuro.

Otras canciones incluyen «Free», un dúo más lento que subraya la tensión creciente dentro del grupo; «Your Idol», una canción de los chicos Saja que refleja el comentario de la película sobre el fandom parasocial; y «Lo que suena», que se reproduce durante el acto final de la película. «Socedown», el himno de pelea clave de la película, aparece en dos versiones: una de Huntr/X y un remix de dos veces miembros Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung, que fue lanzado como el sencillo principal.

La banda sonora de la serie animada ha seguido ganando terreno tanto en los álbumes como en la lista de singles, REturning al No. 2 en el Billboard 200 esta semana. Mientras tanto, el sencillo «Golden» se mantiene en el número 2 «Your Idol», de Saja Boys alcanzó el Top 10 en el número 9 esta semana.

El vinilo incluye la lista de canciones completa en el orden de la historia y presenta la producción de Teddy Park, Lindgren, Jenna Andrews e Ian Eisendrath.