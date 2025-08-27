«KPOP Demon Hunters» apunta a los Oscar Noms históricos para el anime

¿Será un año dorado para el anime en el Oscar?

En sus 98 años de historia, los Premios de la Academia han reconocido solo un puñado de títulos de anime, y nunca con más de una nominación por película. Eso finalmente podría cambiar con NetflixSensación global «Cazadores de demonios de KPOP«, El híbrido animado de acción musical que se ha convertido en la película más vista en la historia de la plataforma.

Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, la película fusiona las imágenes inspiradas en el anime con coreografía K-Pop y narración sobrenatural. Sigue a un grupo de chicas de giro mundial que la luz de la luna como demonios asesinos, equilibrando espectáculos del estadio con peleas de espadas. Lo que comenzó como un experimento de género es ahora un gigante cultural y un contendiente de Oscar serio.

Desde su debut en Netflix el 20 de junio, «Kpop Demon Hunters» ha acumulado 236 millones de visitassuperando al titular del registro anterior, «Aviso rojo» (230.9 millones). También recibió un despliegue teatral para cumplir con los requisitos de elegibilidad de la academia, abriéndose en teatros seleccionados en California y Nueva York. El pasado fin de semana, anotó al streamer su primer debut número 1 en la taquilla con un estimado de $ 18 millones.

Para los fanáticos de la animación y los observadores de los Oscar, el significado potencial de «KPOP» va más allá de los recuentos de vistas.

A pesar de una larga historia de excelencia artística, el anime permanece subrepresentado en los Oscar. Solo 11 películas de anime han recibido cualquier reconocimiento de la academia, incluidos solo dos ganadores en la categoría de largometraje animado: «Spirited Away» (2003) y «The Boy and the Heron» de Hayao Miyazaki, y un corto animado, «La Maison en Petits Cubes» (2008). Las otras películas nominadas incluyen características animadas «Howl’s Moving Castle» (2005), «The Wind Rises» (2013), «The Tale of Princess Kaguya» (2014), «When Marnie Was There» (2015), «The Red Turtle» (2016) y «Mirai» (2018) y los cortos animados «Mt. Head» (2002) y «Possessions» (2013).

Una posible doble nominación para «KPOP Demon Hunters», tanto en la mejor función animada como en la canción original (que Netflix ha confirmado sería el «dorado» de la lista «), sería histórico para el anime en los Oscar. Ninguna película de anime ha ganado más de una nominación en el mismo año.

Arden Cho, quien expresa Rumi, dijo Variedad Durante un juego de «¿Qué tan bien se conocen?» Ella sintió una conexión personal con el personaje desde el principio. «Rumi me recordó a mí mismo, siempre queriendo ser perfecto, incluso cuando eso no era bueno para ella», dice Cho. «Su crecimiento proviene de aprender empatía, incluso para sus demonios, y eso es algo con lo que me relaciono profundamente».

A diferencia de la tarifa animada tradicional estadounidense, «Kpop Demon Hunters», producido por la animación de Sony Pictures, combina tradiciones de narración del este con temas universales de identidad, hermandad y autodescubrimiento mientras mantiene una lente cultural coreana distinta. Su banda sonora vibrante, animación de vanguardia y secuencias de acción estrechamente coreografiadas se han ganado elogios, evidenciados por canto muy concurrido.

Variedad El principal crítico de cine Peter DeBuge lo llamó Una «comedia de acción sobrenatural de alta energía y alto concepto».

Netflix tiene confirmó la sumisión de la canción original «Golden», escrito por Jae y Mark Sonnenblick. Mientras que muy temprano en la carrera de los Oscar, se espera que se encuentre entre las 15 canciones preseleccionadas, que se anunciará en diciembre, antes de competir por una de las cinco nominaciones al Oscar en la categoría, que son votadas por la rama de música de la Academia. La canción ha trazado a nivel mundial y podría proporcionar un camino hacia una segunda nominación y un hito de anime. También ayuda a la película fue entre los primeros siete en debutar En la sala de proyección de la Academia, el portal digital para la consideración de los miembros.

Ejaequien proporciona la voz de canto de Rumi y coescribió música original para la película, describió el proyecto como una rara oportunidad para fusionar las influencias de K-Pop y de anime. «Pensé en todos los grupos de chicas geniales con el que crecí, desde 2NE1 hasta la generación de chicas hasta Blackpink, e intenté llevar esas energías a las canciones de Rumi», dijo Ejae. «Esa mezcla de sonidos fue una gran inspiración».

El compositor Marcelo Zarvos, un músico con dos nominaciones al Emmy («Aprovechando el Chance» y «You Don’t Know Jack») y un currículum que incluye un trabajo teatral como «Fences», también podría encontrarse en disputa por su primera nominación de Oscar en su carrera.

«Cazadores de demonios de KPOP»

Netflix

Sin embargo, está surgiendo otra pregunta potencial en la conversación de premios: ¿Netflix enviará una segunda (o tercera) canción para su consideración?

Según las Reglas de la Academia, una película puede presentar hasta tres canciones originales para su consideración. Si bien los tres pueden ser preseleccionados, solo dos pueden ser nominados en última instancia. Este movimiento podría tener riesgos y recompensas. Considere el caso de «Barbie» de Greta Gerwig, que presentó con éxito tres canciones, incluida la ganadora del Oscar «¿Qué estaba hecho?» por Billie Eilish y Finneas O’Connell, junto con «I’m Just Ken» (también nominado), y «Dance the Night» de Dua Lipa. Los tres hicieron la lista corta, pero el número de Lipa se dejó fuera de la lista de nominación final.

Los «cazadores de demonios de KPOP» La banda sonora continúa dominando el Billboard Hot 100. A partir de las listas de esta semana, cuatro canciones del álbum están ahora en el top 10 simultáneamente, la primera vez que sucedió para cualquier álbum de banda sonora en The History of the Hot 100. «Golden» permanece en el número 1 por una segunda semana, junto con «Your Idol», que se repite en el No. 4, y «Soda Pop», que avanza en cinco puntos al No. 5. El nuevo Atring a la adición de los Top 10 que permitió que el Soundtrack haga la historia de Four Slots sea Historia con Four Slots con Four Slots. Hecho «, que recibió un impulso de cuatro puntos para aterrizar en el número 10 esta semana.

Según los informes, se están realizando discusiones sobre si enviar una segunda canción de «Kpop Demon Hunters», tal vez una canción como «What It Suena», escrita por Ejae. Sin embargo, permanecen preocupaciones sobre la posible división de votos. Algunos apuntan a los desaires de las canciones de la película de John Carney en 2016 «Sing Street» – «Drive It Like You Stole It» y «Go Now», como ejemplos de advertencia. Sin mencionar que el próximo «Wicked: For Good» de Universal Pictures ya ha sido confirmado por Cynthia Erivo y Ariana Grande para tener dos números originales para sus personajes Elphaba y Glinda, ambos escritos por Stephen Schwartz.

Netflix, que anteriormente ganó el Oscar animado con «Guillermo del Toro Pinocho (2022), también se ha acercado en otros años con» Klaus «y» The Mitchells vs. The Machines «. Pero «Kpop Demon Hunters» puede ser su mejor oportunidad en un avance de los premios animados, especialmente en un año en que las potencias de animación tradicionales han luchado por producir contendientes dominantes.

Con el «Elio» de Pixar decepcionado en la taquilla y no hay claro en primer plano a la vista, el campo se siente inusualmente abierto. La próxima «Zootopia 2» de Disney podría sacudir las cosas y tendrá una nueva canción de la superestrella colombiana Shakira, quien regresa para expresar a la gacela del personaje cantante. No obstante, con una fecha de lanzamiento del 26 de noviembre, Momentum actualmente favorece el éxito inspirado en el anime de Netflix.

La rama de animación de la academia también permite que los miembros de otras ramas opten por la votación, creando una mayor oportunidad para películas como «Kpop Demon Hunters» para generar un apoyo más amplio. Su apelación cruzada también lo posiciona para los principales premios precursores.

Los Globos de Oro solían reconocer largometrajes animados en la categoría de Mejor Película (Comedia o Musical). Hubo 10 nominados en la historia del globos: «The Little Mermaid» (1989), «Beauty and the Beast» (1991), «Aladdin» (1992), «The Lion King» (1994), «Toy Story» (1995), «Toy Story 2» (1999), «Chicken Run» (2000), «Shrek» (2001), «Finding Nemo» (2003) y «) y») (2004) (2004) (2004), (2004). Solo tres han ganado: «Beauty and the Beast», «The Lion King» y «Toy Story 2». Esto fue antes de la creación de la categoría de funciones animadas de los Globes, que se produjo en 2006.

Cuando se creó inicialmente el premio, las películas animadas ya no eran elegibles para la Mejor Película (comedia o musical), pero en 2022, el grupo cambió las reglas para permitir que las películas compitan allí nuevamente. A pesar del cambio, películas animadas de gran prestigio como «Spider-Man: All the Spider-Verse» y «The Wild Robot», que se convirtió en la película animada más nominada en la historia del globos con cuatro nominaciones, no hizo el corte por la mejor imagen en sus respectivos años. Quizás este año, eso podría cambiar, especialmente con seis espacios disponibles para los votantes.

Durante décadas, el anime ha sido amado por el público global pero en gran medida ignorado por los principales organismos de premios. Fuera del estudio Ghibli, la mayoría de las películas japonesas y influenciadas por el anime han luchado para obtener un reconocimiento serio, a menudo debido a prejuicios persistentes que favorecen los estilos de animación occidental y las convenciones de narración de cuentos.

Un avance para los «cazadores de demonios KPOP» finalmente podría desafiar esa dinámica. Más allá de su actuación de taquilla/transmisión y fandom, el verdadero poder de la película radica en cómo redefine lo que puede ser el cine animado. Es un híbrido global y cultural. Lo más importante, no está arraigado en las mismas fórmulas que históricamente han dominado la categoría de características animadas.

Si recibe múltiples nominaciones al Oscar, «Kpop Demon Hunters» podría marcar un punto de inflexión para el anime, la narración global y la definición misma de lo que hace que los premios de animación digan los premios.