‘KPOP Demon Hunters’ ahora tiene cuatro canciones en el Top 10, una primera histórica

El «Cazadores de demonios de KPOP«La banda sonora continúa cazando más ranuras en los tramos superiores del Billboard Hot 100. A partir de la lista semanal recientemente revelada, cuatro canciones del álbum ahora están en el Top 10, simultáneamente, la primera vez que sucedió para cualquier álbum de banda sonora en The History of the Hot 100.

«Golden» permanece en el número 1 por una segunda semana, después de haber expulsado la semana pasada «Ordinary» de Alex Warren. Está unido nuevamente en el top 10 por «Your Idol», que se repite en el número 4, y «Soda Pop», que sube cinco puntos al No. 5. La nueva adición al Top 10 que permitió que la banda sonora hiciera historia con cuatro tragamonedas Top 10 es «cómo está hecho», que obtuvo un impulso de cuatro puntos para aterrizar en el No. 10 esta semana.

Hay cuatro ejemplos anteriores de una banda sonora que genera cuatro top 10 canciones en el Hot 100, pero ninguna de ellas tenía las cuatro canciones aterrizando tan alto simultáneamente. La última vez que cualquier banda sonora tuvo cuatro o más top 10 hits, Según Billboard, fue hace tres décadas, cuando «Waiting to Exhale» tenía cinco en 1995-96 … Bot, esas cinco melodías no estaban en el top 10 al mismo tiempo, la forma en que son los éxitos actuales de «Hunters de Demon».

Billboard también señala que la última vez que una banda sonora tuvo tres canciones en el top 5 a la vez fue cuando «Saturday Night Fever» lo hizo en 1978.

La mayoría de los observadores de la industria dirían que, según la mayoría de las medidas, «Golden» ha sido la canción más popular del país durante más de dos semanas. Pero se retrasó por un tiempo en el puesto número 2 porque su éxito se debió principalmente a la transmisión y estaba recibiendo muy poco reproducción de radio (el fenómeno «No nos importa el bruno»). Pero a pesar de que la transmisión continúa viendo un pequeño crecimiento semana tras semana, la radio está a bordo de una manera más grande. Esta semana, AirPlay for «Golden» aumentó un impresionante 39%, a 16,2 millones de impresiones de audiencia de radio.

Todavía hay un gran desequilibrio entre la transmisión y la reproducción de radio para «Golden». Billboard informa que el Smash es el número 1 en la lista de canciones de transmisión durante una quinta semana consecutiva, mientras que, incluso con el aumento de radio del 39%, todavía es solo el número 42 en la lista de canciones de radio. Pero incluso un mínimo de avión puede ser suficiente para mantener «dorado» sobre el Hot 100, dada su indomitabilidad de transmisión.

De hecho, su fuerza solo puede aumentar en las listas de la próxima semana, lo que podría reflejar un interés adicional generado por las proyecciones teatrales de canto de «Kpop Demon Hunters» que llevaron la película de Netflix al número 1 en la taquilla el fin de semana pasado.

(Mirando las listas de Spotify, ciertamente no hay una desaceleración a la vista; la banda sonora actualmente ocupa los siete tragamonedas principales en la lista diaria de EE. UU.).

La canción No. 2 sigue siendo «Ordinary» de Warren. Esa posición para el antiguo Charttopper fue reforzada por la balada que se mantuvo estable en la radio con 73.8 millones de impresiones de audiencia, más de cuatro veces más que «dorado» recogido para la semana.

Repetir en el lugar No. 3 es Morgan Wallen«Lo que quiero», con Tate McRae. «Love Me Not» de Ravyn Lenae cae una posición al No. 6. El perenne «Control» de Teddy Swims se mantiene nuevamente en el No. 7. Las «margaritas» de Justin Bieber y el «Just In Case» de Wallen están en los números 8-9 en el Hot 100.

En el Billboard 200 Gráfico de álbumes, Wallen’s «Soy el problema» es el número 1 para una duodécima semana no consecutiva.

Es un éxito de taquilla que incluso «Kpop Demon Hunters» tiene problemas para la caza, a pesar de todo su golpe. La banda sonora permanece en el número 2, donde ha pasado cinco semanas no consecutivas. ¿Qué tan cerca están? El álbum de Wallen tenía 121,000 unidades de álbum equivalentes para la semana, mientras que «KPOP» tenía 108,000.

El álbum más alto degradante es «Wishbone» de Conan Gray en el número 3, su mejor logro en la lista hasta la fecha.

La otra gran acción en la lista de álbumes provino de dos álbumes de 2024 que experimentaron grandes impulso. «Hit Me Hard and Soft» de Billie Eilish volvió a entrar en el Top 10 del Billboard 200 en el número 6 debido a una edición especial de vinilo de un año que llegó al mercado. «El departamento de poetas torturados» de Taylor Swift saltó ocho lugares al No. 10, presumiblemente solo con la fuerza de las noticias sobre un álbum de seguimiento en camino.