KPOP Demon Hunters agregado después del éxito de la taquilla

El asesino único de Blockbuster ahora tiene un éxito teatral de gran fide de Blockbuster.

Netflix anotó su primera victoria de taquilla número 1 con canto animado «Cazadores de demonios de KPOP. » Y la compañía está a punto de abrir Dos grandes lugares de entretenimiento y compras En los Estados Unidos, con más en camino. Pero Netflix no gira a las películas o parques temáticos teatrales: las extensiones IRL están completamente diseñadas para apoyar su biz de transmisión masivo.

«KPOP» atrajo un Estimado de $ 18 millones- $ 20 millones en la taquilla Durante el fin de semana del 22 al 24 de agosto. Eso no es nada para estornudar, pero cierto efectivo incremental no era el objetivo principal de Netflix al liberar la sensación repentina de transmisión en los cines. La verdad simple aún se mantiene: Netflix realmente no quiere que vayas al cine. Netflix quiere que veas Netflix.

Netflix tiene «estos lanzamientos a medida» para películas, a menudo para carreras que califican al Oscar, dijo el co-CED Ted Sarandos esta primavera en la Cumbre de la hora100. Si bien es fanático de la «experiencia» del teatro, no ve un futuro para el negocio: hacer películas «para los cines de cine, para la experiencia comunitaria», dijo, es «una idea anticuada».

Mientras tanto, Netflix ha tenido éxito en los últimos años con experiencias en vivo que incluyen «The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience» y «Stranger Things: The First Shadow» de Broadway. ¡También tiene una línea de merchandising basada en sus franquicias de televisión y cine, y está apresurando a un conjunto de Funko Pop! Figuras basadas en los personajes de «Kpop Demon Hunters» para capitalizar el zumbido de la película. Pero el punto es para los fanáticos de supervisión y, en última instancia, asegurarse de que permanezcan suscritos al streamer cada mes.

Los dos primeros de la compañía Casa de Netflix Los destinos abrirán sus puertas en Filadelfia y Dallas en noviembre y diciembre, respectivamente. Una tercera ubicación se lanzará en vivo en 2027 en Las Vegas, donde Netflix tiene una experiencia gastronómica temática, Netflix Bites, en MGM Grand.

Estas casas de Netflix de 100,000 pies cuadrados se están construyendo para atraer fanáticos que pueden obtener éxitos regulares de «Juego de calamares», «Miércoles», «One Piece», «Stranger Things», y ahora, naturalmente, «Cazadores de demonios de KPOP», en forma de activaciones, mercaderes, restaurantes y proyecciones centradas en la IP de Netflix. Las nuevas experiencias inmersivas creadas para las dos primeras ubicaciones de Netflix House incluyen «Stranger Things: Escape the Dark» en Dallas y «Miércoles: Eva de los Outcasts» y «One Piece: Quest For The Devil Fruit» en el centro comercial King of Prussia en Filadelfia. La ubicación de Dallas en Galleria Dallas también albergará «Juego de calamar: sobrevivir a las pruebas», una versión permanente de «Squid Game: The Experience», que anteriormente debutó en ciudades como Nueva York y Seúl.

Pero Netflix, por ahora de todos modos, no está tratando de construir Disneylands. La estrategia del streamer en este sector es similar a Warner Bros. ‘ Experiencias y tiendas con temas de estudio con temática de Harry Potter, que son «realmente rentables» en la capitalización del fanático mundial de magos existentes y persistentes, dice Jessica Reif Ehrlich, analista senior de medios y entretenimiento en Bank of America Securities.

«Parece que [Netflix is] Aprovechando sus propiedades de una manera muy inteligente y solo aumentándola «, dice Ehrlich.» Y puedes rotar las marcas «.

Ese es el plan: Netflix ha dicho que más allá de la lista inicial anunciada para Netflix House, está desarrollando experiencias e instalaciones futuras que rodean programas y películas, como «Bridgerton», «El amor es ciego», «El piso es lava», «BoCh Mouth», «Bancos exteriores», «atraco», la franquicia de «cuchillos» y «Ejército». Ejército «.

Esa estrategia muestra que Netflix quiere que los visitantes se concentren en lo que actualmente se está transmitiendo o acaba de venir y está listo para pivotar para acomodar la última tendencia y el zumbido: como anunciar la adición de último minuto de las experiencias de «Kpop Demon Hunters» a las ubicaciones de la casa de Netflix que pronto podrían abrir, aunque aún no puede decir exactamente lo que será. Lo importante es que los fanáticos saben que va a estar allí, y están hablando de eso.

«Creo que impulsa una mayor afiliación con la marca o lealtad a una marca o a una historia», dice Ehrlich. «Simplemente expande todo lo que tienen, y es una buena salida promocional».