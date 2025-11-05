‘KPop Demon Hunters 2’ apunta a su lanzamiento en 2029

Huntr/x volverá a la pantalla… pero la gira de reunión del grupo de chicas podría tardar un tiempo.

netflix y Sony han cerrado un trato para otro”Cazadores de demonios KPop”película, con planes de estrenar la secuela musical animada en 2029, como informó por primera vez Bloomberg. Las películas animadas tardan un poco en realizarse, de ahí la posible brecha de cuatro años entre entregas. Por supuesto, los planes de fecha de estreno podrían cambiar según el calendario de producción de la película.

Netflix declinó hacer comentarios.

“KPop Demon Hunters”, una aventura de fantasía sobre un grupo ficticio de chicas de K-pop que protegen al mundo de los demonios con su música, fue desarrollada y producida por Sony Pictures Animation. Como parte del acuerdo de licencia de Sony con Netflix, “KPop Demon Hunters” aterrizó directamente en Netflix y se convirtió en la película más popular de todos los tiempos. Mientras tanto, tres de sus canciones originales – “Golden”, “Your Idol” y “Soda Pop” – han sido pilares en la lista Hot 100 de Billboard y podrían conseguir nominaciones en los próximos premios Grammy.

“KPop Demon Hunters” ha sido un fenómeno tal que Netflix, que tiene aversión al cine, decidió llevar una versión cantada de la película a los cines para eventos de fans en agosto y octubre. Durante la primera ronda, “KPop Demon Hunters” encabezó la taquilla con aproximadamente $18 millones en dos días. Luego, alrededor de Halloween, la película recaudó entre 5 y 6 millones de dólares, lo cual es digno de mención considerando que ha estado ampliamente disponible en streaming durante meses.

“La codirectora de KPop Demon Hunters, Maggie Kang, quien dirigió la película con Chris Appelhans, ha expresado durante mucho tiempo su deseo de una secuela.

«Hemos preparado muchas cosas para una posible historia de fondo» Kang dijo Variedad en julio. «Obviamente, hay muchas preguntas que quedan sin respuesta y áreas que no se exploran. Tuvimos que hacerlo porque hay una cantidad limitada de películas que se pueden contar en 85 minutos».