KPK y Jampidsus están listos para coordinar si necesitan información de Nadiem Makarim

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Declaró Setyo Budiyanto, su partido coordinaría con el Fiscal General Adjunto de Delitos Especiales (Jampidsus) de la Oficina del Fiscal General, en el caso de presunta corrupción relacionada con la adquisición Google Cloud En el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología.

Setyo estresado, coordinación con la fiesta Jampidsus hace Eso se hace principalmente, si se necesita una declaración del ex Ministro de Educación y Cultura, Nadiem Anwar Makarim.

«Coordinar con Jampidsus, y con sus investigadores si hay un proceso», dijo Setyo, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

Esto se declaró relacionado con el proceso de investigación, que el KPK llevó a cabo en el presunto caso de corrupción de la adquisición de Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura.

Sin embargo, el propio Nadiem también fue nombrado sospechoso de AGO, por el supuesto caso de corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

Por lo tanto, Setyo dijo que el KPK aún no podía informar más sobre la investigación del supuesto caso de corrupción de la adquisición de Google Cloud, porque el proceso todavía está actualmente en la etapa de investigación, no en una investigación.

Se sabe que anteriormente el KPK había solicitado información de varias partes relacionadas con el supuesto caso de corrupción de la adquisición de Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura.

Uno de ellos es la información del antiguo personal especial del Ministro de Educación y Cultura Nadiem Anwar Makarim, Fiona Handayani, el 30 de julio de 2025.

El caso que aún se encuentra en la etapa de investigación también solicitó información del ex Comisionado de Goto, Andre Soelistyo y ex directora de Goto, Melissa Siska Juminto, el 5 de agosto de 2025. Mientras que el propio Nadiem fue interrogado el 7 de agosto de 2025.