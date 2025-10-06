KPK verifica la Junta de Síndicos de Gaphura en el caso de corrupción de la cuota de Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Llamar a la Junta de Síndicos de los empleadores conjuntos, Umrah y Halal Nusantara Tourism (Gafura) Muharom Ahmad.

Fue llamado como testigo en un caso de presunta corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en Ministerio de Religioso 2023-2024.

«El examen en nombre de la Corte Suprema, la Junta de Síndicos de Gaphura», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, cuando se confirmó el lunes 6 de octubre de 2025.

Budi dijo un examen de Muharom en el caso Haji soñando Esto se celebró en el KPK Red and White Building, Yakarta.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para el Cuestionario del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación de Hajj 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de ocho por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)