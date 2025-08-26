KPK verifica al ex personal de YAQUT en el caso de corrupción de la cuota de Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Verifique el antiguo personal especial (personal) en la época Ministro de religión (Menag) Yaqut cholil qouumasIshfah Abidal Aziz.

El examen se relacionó con la investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«Hoy hay una citación y presente. Así es (Ishfah Abidal Aziz)», dijo el portavoz de KPK Budi Praseteto en el KPK Red and White Building, South Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Budi explicó además que el examen exploraría las instrucciones y la evidencia que habían sido confiscadas por el KPK.

Mientras tanto, dijo que Ishfah era una de las partes cuya casa fue registrada, incluso impedía viajar al extranjero por el KPK.

«Debido a que, de hecho, la persona interesada es necesaria para permanecer en Indonesia para que pueda seguir el proceso de investigación, como hoy (martes 26/8), dicho examen puede estar presente y proporcionar información necesaria», dijo.

Anteriormente, el albacea del Diputado para la Acción y la Ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu declaró que el anti-agencia en el futuro cercano programó el examen de las personas más cercanas de Yaqut Cholil Querumas.

«Esta semana o la próxima semana, solo se acompaña de colegas. Llamamos a las personas más cercanas a él, así», dijo ASEP en el KPK Red and White Building, Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025.

El KPK anunció que comenzó a investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Hasta el 25 de agosto de 2025, el KPK aún no había pedido ser testigo del caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula Haji soñando Específicamente al 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)