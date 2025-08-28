KPK verifica a Maktour Fuad Hasan Boss con respecto al caso de corrupción de la cuota de Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Llamar al propietario de la agencia de viajes de Hajj MaktourFuad Hasan Masyhur el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: La policía estableció 3 sospechosos de fuego ilegal de petróleo en Blora matando a 4 personas



Fuad será examinado como testigo del supuesto caso corrupción En la determinación de la cuota y mantenimiento de la peregrinación al Ministerio de Religión 2023-2024.

«Correcto, se hace referencia al testigo para ser explorado relacionado con su conocimiento en el caso Haji soñando Esto «, dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, cuando se confirmó en el sur de Yakarta.

Leer también: Prueba del material de la Ley de Corrupción, 24 figuras transmiten la visión de ‘amicus curiae’



Mientras tanto, Fuad Hasan llegó al edificio KPK Red and White a 09.55 WIB. Afirmó cumplir la llamada de la institución interreligiosa como una forma de buenos ciudadanos.

«Como buena sociedad, obedece, estamos llamados, debemos venir», dijo Fuad.

Leer también: Estados Unidos acortará la duración de la visa para los estudiantes, la razón es la seguridad y no una carga sobre el estado



Además, dijo que proporcionaría información necesaria por los investigadores en la investigación del caso.

«Proporcionaremos información, pero lo más importante que Maktour ha sido activo durante 41 años, si Dios quiere, siempre mantenemos la integridad y siempre proporcionaremos el mejor servicio a la comunidad. Ese es lo más importante», dijo.

El KPK anunció que comenzó a investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)