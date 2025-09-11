KPK usut el flujo de Hajj City Fund a PBNU

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) está rastreando el flujo de fondos para presunta corrupción en la determinación de la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) Año 2023-2024 a la organización de gestión Nahdlatul Ulama Great (Pbnu).

«Entonces, estamos siguiendo el dinero, donde sea que fluya el dinero, así», dijo la actuación interina y la ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu, jueves 11 de septiembre de 2025.

ASEP dijo que su partido también involucró el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) para investigar el flujo de estos fondos.

Mientras tanto, explicó que la búsqueda a organizaciones de la comunidad religiosa como PBNU se llevó a cabo porque la implementación de la peregrinación también involucraba organizaciones de masas.

«Debido al problema Haji soñando Esto está relacionado con la implementación de la adoración en una de las religiones. Este es un problema religioso, con respecto a las comunidades religiosas, el proceso de adoración. Entonces, por supuesto, esto involucra organizaciones religiosas «, explicó.

Aun así, dijo que la búsqueda no significa que el KPK desacreditó a la organización religiosa.

«Ciertamente no en el sentido de que desacreditamos a una de las organizaciones religiosas, no. De hecho, estamos en todos los manejamientos de los casos penales de corrupción examinarán y rastrearán dónde va el dinero», dijo.

Continuó: «Porque tenemos la obligación de llevar a cabo la recuperación de activos (restauración de pérdidas financieras estatales, ed.), Para que podamos recuperar el dinero del estado tomado por estos corruptores para ser devueltos al estado».

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)