KPK toma datos de 15.000 gasolineras en Indonesia, ¿por qué?

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) dijo que realizaría inmediatamente muestreos o tomaría datos de unas 15.000 estaciones públicas de servicio de combustible (Gasolinera) en Indonesia.

«Por supuesto, los investigadores también llevarán a cabo muestreos o controles relacionados con la confiabilidad de las máquinas EDC (captura electrónica de datos, rojo) que se llevan a cabo en el programa de digitalización en PT Pertamina (Persero)», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, Yakarta, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Budi explicó que la recopilación de datos se realizó por necesidad. investigación presunto caso de corrupción relacionado con la adquisición de la digitalización de gasolineras en Pertamina para el período 2018-2023.

Además, dijo, el caso se refería a un paquete de adquisiciones para un programa de digitalización que incluía una máquina EDC y herramientas para verificar las existencias de fueloil (BBM) o medidores automáticos de tanques (ATG).

«Así que se trata de un paquete de adquisiciones, y este programa de digitalización en las gasolineras se utiliza en unas 15.000 gasolineras en toda Indonesia», dijo.

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló que había comenzado a investigar presuntos casos de corrupción relacionados con el proyecto de digitalización de gasolineras en Pertamina para el período 2018-2023, citando a varios testigos el 20 de enero de 2025.

En la misma fecha, el Comité para la Erradicación de la Corrupción reveló que el caso había pasado de etapa de investigación en investigación desde septiembre de 2024.

Aparte de eso, el Comité para la Erradicación de la Corrupción también reveló que había nombrado a los sospechosos en el caso, pero aún no había anunciado el número.

El KPK no anunció el número de sospechosos en este caso hasta el 31 de enero de 2025, es decir, tres personas.

El 28 de agosto de 2025, el Comité de Erradicación de la Corrupción reveló que la investigación sobre el caso de digitalización de gasolineras había entrado en la etapa final y estaba calculando las pérdidas financieras del Estado junto con la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK).

El 6 de octubre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció que uno de los sospechosos en el caso de digitalización de gasolineras era el mismo que el sospechoso en el caso de presunta corrupción en la adquisición de máquinas electrónicas de captura de datos en PT Bank Rakyat Indonesia o BRI (Persero) en 2020-2024, a saber, Elvizar (EL).

Se sabe que Elvizar fue Director de PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) durante el caso de digitalización de gasolineras, y Director Principal de PCS en el caso de máquinas EDC. (Hormiga)