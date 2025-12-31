KPK SP3 IDR 2.7 T Caso de corrupción minera en el norte de Konawe, se recomienda al Fiscal General que asuma el control

Jacarta – El director de Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, alienta a la Fiscalía General (Ministro de justicia) reabrió el presunto caso corrupción permisos de minería en el norte de Konawe, cuya investigación (SP3) fue detenida por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk).

Según él, la Fiscalía General tiene buena experiencia en la investigación de casos sospechosos de corrupción minera.

«Apoyamos plenamente al Fiscal General para que abra el caso minero que fue objeto del SP3 por parte del KPK. Varias razones para el SP3 presentado por el KPK no convencieron al público», dijo Ray citado el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Dijo que la decisión del SP3 tomada por KPK debería haber pasado por un proceso judicial. Porque, continuó, el público no sabe la verdad sobre las pruebas que tiene el KPK en el manejo del caso de presunta corrupción minera en el norte de Konawe.

«Cuando ellos (KPK) mencionan dificultades para encontrar pruebas, no sabemos qué tan difícil es. Cuando tienen dificultades para calcular las pérdidas estatales, no sabemos dónde están las dificultades», explicó.

Por lo tanto, cree que las razones por las que KPK emitió una decisión SP3 sobre este caso siguen siendo muy subjetivas. «Si alguien ha sido nombrado sospechoso, ¿cómo se puede decir que no hay pruebas?», dijo Ray.

Mientras tanto, Ray cree que la Fiscalía General tiene buena experiencia en descubrir casos sospechosos de corrupción minera, como el caso del permiso del níquel.

«La Fiscalía realmente entiende y ha logrado repetidamente resolver casos de minería», afirmó.



El ex regente de Konawe del Norte, Aswad Sulaiman (centro), tras ser interrogado en el KPK Foto : ENTRE FOTOS/Sigid Kurniawan/pri

Anteriormente, citado por ANTARA, el 3 de octubre de 2017, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción determinó Aswad Sulaimán como regente interino de North Konawe durante el período 2007-2009 y regente de North Konawe durante el período 2011-2016 como sospechoso de presunta corrupción relacionada con la concesión de permisos de poderes minería exploración y explotación, así como permisos de operaciones de producción y negocios mineros del Gobierno de la Regencia de Konawe del Norte, Sulawesi Sudeste, 2007-2014.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospecha que Aswad Sulaiman causó pérdidas estatales de al menos 2,7 billones de IDR derivadas de la venta de producción de níquel que supuestamente se obtuvo como resultado de un proceso de concesión de licencias ilegal.

Aparte de eso, el KPK sospecha que Aswad Sulaiman recibió durante 2007-2009 presuntos sobornos de hasta 13.000 millones de IDR de varias empresas que solicitaban permisos de autorización minera.

El 14 de septiembre de 2023, el KPK planea detener a Aswad Sulaiman. Sin embargo, esto fue cancelado porque el interesado fue trasladado de urgencia al hospital.