KPK sospecha que había otras compañías de servicios de K3 involucradas en el caso de Noel Extorsion

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) sospechan que hay otras compañías de Servicios de Seguridad y Salud Ocupacional (K3) involucradas en el caso extorsión Extorsión de la certificación K3 en el Ministerio de Manpower que atrapó al ex Wamenaker Immanuel Ebenezer.

«En esta certificación K3, que se aparta del arresto del KPK, esto también está presuntamente involucrando a otros PJK3», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK, Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

El ex viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de la extorsión de certificación K3

Budi agregó que los investigadores de KPK explorarían la supuesta participación de la compañía de servicios K3. Incluyendo si hay acusaciones de la participación de otros funcionarios.

«Ahora veremos cómo es el esquema en el campo, por lo que obtendremos la construcción del caso en su conjunto. Incluyendo las partes que obtienen delegación del Ministerio de Manpower para la emisión de la certificación OSH», dijo Budi.

Se sabe que la Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) determinó que el ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) como uno de sospechar Acusaciones de extorsión relacionadas con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

El hombre que se llama familiarmente Noel fue nombrado sospechoso junto con otras 10 personas. Él y otros sospechosos fueron detenidos inmediatamente en el Centro de Detención de la Sucursal KPK rojo y blanco, durante los primeros 20 días.

El presidente del KPK, Setyo Budiyanto, dijo que el sospechoso de Immanuel Ebenezer como ex viceministro era sospechoso de recibir un flujo de fondos de Rp 3 mil millones relacionados con la gestión de la certificación de K3 de las compañías de servicios de seguridad y seguridad ocupacionales (PJK3).

«La cantidad de dinero fluye a los administradores estatales, IEG por un monto de RP3 mil millones en diciembre de 2024», dijo Setyo en una conferencia de prensa el viernes 22 de agosto de 2025.

Según Setyo, los fondos se originaron en el personal de asociación y salud ocupacional, Anitasari Kusumawati (AK) que recibió RP 5.5 mil millones durante 2021-2024 a través del intermediario.

«A partir de los ingresos, parte del flujo de fondos también supuestamente fluye a una serie de otras partes, incluidas IEG», dijo

Además, el KPK reveló que los fondos recibidos por Noel provienen de los resultados de la extorsión de funcionarios en el Ministerio de Religión relacionado con la gestión de la certificación K3 propuesta por trabajadores o trabajadores.

Se pide a los trabajadores que envíen la solicitud de certificación K3 que paguen más, si no, se complicarán en la gestión de los certificados K3 o ni siquiera procesaron el certificado.