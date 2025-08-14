KPK Sita Rubicon hasta Rp2.4 mil millones de OTT en Inhutani V

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Confiscar dinero por valor de 189,000 dólares de Singapur y dos unidades de vehículos de cuatro ruedas de la Operación Catching Hands (OTT) en Inhutani v.

Ott, que se celebró el miércoles 13 de agosto de 2025, ayer estaba relacionado con el supuesto caso soborno trabajar igual gestión bosque.

«El equipo de KPK aseguró una serie de pruebas en forma de efectivo por valor de 189,000 dólares de Singapur o alrededor de Rp2.4 mil millones en función del tipo de cambio actual y el efectivo por valor de Rp8.5 millones», dijo el diputado interino para el diputado de la ejecución y ejecución de la comisión de erradicación de corrupción (KPK) Asep Guntur Rahayu en una conferencia de prensa el jueves 14 de agosto, 2025.

ASEP dijo que las dos unidades de automóviles confiscadas por el KPK en las operaciones de las manos de captura (OTT) eran cada unidad. Rubicón En la casa del sospechoso, el presidente presidente de PT Inhutani v Dicky Yuana Rady y una unidad de automóvil de Pajero propiedad de Dicky en la casa del personal sospechoso del grupo PT Sungai Budi Aditya.

Para este caso, el KPK realizó OTT en cuatro ubicaciones en Yakarta Bogor, DePok, Tangerang y Bekasi (Jabodetabek), a saber, el 13 de agosto de 2025 arrestando a nueve personas.

Después de un examen intensivo, el KPK encontró al menos dos evidencias y nombró a tres sospechosos, a saber, director gerente de PT Inhutani v Dicky Yuana Rady (DIC), PT Sungai Budi Group ADITYA (ADT) Personal de licencias y Director de PT Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi (DJN).

El KPK arrestó a los tres sospechosos durante los próximos 20 días, del 14 de agosto al 1 de septiembre de 2025 en la rama KPK del Centro de Detención del Estado, el edificio rojo y blanco, Yakarta. (Hormiga)