KPK Sita Ducati En Ott Wamenaker, Joman dijo que Noel Ebenezer no podía conducir una motocicleta

Yakarta, Viva – Vicepresidente de Jokowi Mania (Jomana), Andi Aswan, respondió a las noticias juicio hipotecario moto grande Ducati que se llama relacionado con el supuesto caso de corrupción del viceministro de mano de obra, Immanuel Ebenezer O quien se llama familiarmente Noel.

Leer también: KPK anuncia el estado de Immanuel Ebenezer el viernes por la tarde



Admitió que estaba sorprendido, porque según él, Wamenaker Noel no podía conducir una motocicleta.

«La moto de Ducati también tenemos que saber cómo se ve. Porque hasta donde yo sé, el Sr. Wamen no puede conducir una motocicleta», dijo Andi Aswan en la conversación de TvoneJueves 21 de agosto de 2025.

Leer también: ¿Qué es la certificación K3 que hace que el ministro de Wamenaker Immanuel Ebenezer sea atropellado por KPT OTT?



Incluso enfatizó que Everyday Immanuel nunca condujo su propio vehículo. «Simplemente trajo un auto o no. El que trajo a su esposa era su esposa», dijo.



Varias motos fueron confiscadas por el KPK con respecto a Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Leer también: El viceministro de Immanuel Ebenezer todavía está siendo examinado por el KPK



Con respecto a la supuesta existencia de dos deportes de motor llamados evidencia, Andi evaluó que todavía tenía que ser explorada más a fondo. «No sé si eso significa que se le da un deporte de motor. ¿Es eso una gratificación? Si es una gratificación, para qué para él, porque no puede conducir una motocicleta», dijo.

Sin embargo, entregó completamente el proceso de prueba para KPK. «Esa también es una pregunta en realidad para mí relacionada con la existencia de la moto. ¿Quién dio la moto? Realmente necesita ser rastreado.

El viceministro Immanuel Ebenezer está actualmente en el centro de atención después de que el KPK está llevando a cabo una operación de captura a mano (Ot) Relacionado con la supuesta corrupción en la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

Desde el OTT, el KPK ha confiscado 21 vehículos relacionados con el caso. Los vehículos confiscados en forma de 15 vehículos de cuatro ruedas y 6 vehículos de dos ruedas.

Berdaskan Laporan Pewarta di Lapangan, 21 Kendaraan Tersebut Terdiri Atas Mobil Nissan GT-R, Mobil Toyota Corolla Cross, Dua Mobil Palisade, Mobil Suzuki Jimny, Tiga Mobil Honda CRV, Mobil Jeep, Mobil Hilux, Dua Mobil Expander, Mobil Hyundai Starygerer, Mobil Bmwwer, Mobil Jeep, Mobil Hilux, Dua Mobil. Pajero Sport, Motor Vespa Sprint S 150, Motor Vespa, Motor Scrambler Ducati, Ducati Hypermotard Motor, Ducati XDiavel Motorbike y Ducati Motor.