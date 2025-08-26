KPK Sita Alphard después de una búsqueda en la casa del ex ministro de Wamenaker Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Busque en la casa del ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan en Pancoran, Yakarta el martes 26 de agosto de 2025.

De buscar El KPK confiscó una unidad de Toyota Alphard de la marca del vehículo de cuatro ruedas.

«De la búsqueda, el equipo aseguró una serie de pruebas electrónicas y también activos en forma de vehículos motorizados de cuatro ruedas, y hoy también fue traído inmediatamente por los investigadores a K4 (KPK Red and White Building, Yakarta)», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseto en el KPK Red and White Building, sur de Jakarta.

Además, Budi dijo que el KPK confiscó cuatro teléfonos celulares de la búsqueda de la casa de Immanuel Ebenezer relacionada con presuntos casos extorsión En la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower.

Cuando se le preguntó sobre la propiedad de los cuatro teléfonos celulares, dijo que el KPK sospechaba que el artículo pertenecía a Immanuel Ebenezer.

«Se sospecha. Entonces, abriremos el contenido más tarde», dijo.

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK llamó a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra con Irvian Bobby y otras nueve personas como sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Immanuel Ebenezer llamó al KPK recibió RP3 mil millones y un vehículo Ducati de dos ruedas de dos ruedas de Irvian Bobby.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer espera obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto. Sin embargo, fue retirado de su posición como Viceministro por el presidente.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FRZ)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Sub-coordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)