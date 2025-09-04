KPK sigue siendo investigado el caso de Google Cloud a pesar de que Nadiem es sospechoso de Chromebook Case

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) declaró que continúan investigando casos de presunta corrupción relacionadas con la adquisición Google Cloud en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, aunque la Oficina del Fiscal General ha establecido un ex Ministro de Investigación y Tecnología Nadiem Anwar Makarim como sospechar.

«Hasta ahora todavía está en el proceso», dijo el jueves el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a periodistas en Yakarta.

Ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Anwar Makarim cuando llegó al KPK

Budi explicó que el KPK todavía estaba manejando acusaciones de corrupción en la adquisición de Google Cloud porque el caso era diferente del caso manejado por la oficina del Fiscal General, a saber, la supuesta corrupción en la adquisición de una computadora portátil. Chromebook En el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

«Hasta ahora, la investigación del caso sigue avanzando debido a dos cosas diferentes. El manejo en el KPK está relacionado con la adquisición de Google Cloud. Ambos estamos esperando su desarrollo, sí», explicó.

Sin embargo, Budi dijo que el KPK no podía enviar los detalles del caso de Google Cloud porque el manejo todavía estaba en la etapa de investigación, no en una investigación.

Anteriormente, el KPK reveló que estaba investigando acusaciones de corrupción relacionadas con Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura. El caso todavía está en la etapa de investigación.

Varias partes que han sido cuestionadas por la agencia interreligiosa relacionada con el caso de Google Cloud son ex personal especial del Ministro de Investigación y Tecnología Nadiem Anwar Makarim, Fiona Handayani, a saber, el 30 de julio de 2025.

Luego, el ex comisionado Goto Andre Soelistyo y ex director de Goto Melissa Siska Juminto el 5 de agosto de 2025, mientras que Nadiem fue interrogado el 7 de agosto de 2025.

El KPK enfatizó que la investigación de presuntos casos de corrupción relacionados con Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura era diferente del caso de Chromebook manejado por la oficina del Fiscal General.

Además, el KPK afirmó estar investigando supuesta corrupción en la adquisición de la cuota gratuita de Internet en el Ministerio de Educación y Cultura. La investigación está relacionada con el caso de Google Cloud.

Nadiem Makarim en la oficina del Fiscal General después de ser examinado. Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Mientras tanto, la oficina del Fiscal General está investigando actualmente casos de presunta corrupción en el programa de digitalización educativa en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 relacionados con la prioridad de Chromebook.

AGO ha nombrado a cuatro sospechosos en el caso, a saber, el ex personal especial del Ministro de Educación y Cultura de la Era. Nadiem makarim Nombrado Jurista Tan, ex consultor de tecnología en el Ministerio de Educación y Cultura Ibrahim Arief, Director de la Escuela Primaria del Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021 Sri Wahyuningsih, y director del Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021 Mulyatsyah.

El 4 de septiembre de 2025, la oficina del Fiscal General llamó a Nadiem Makarim como sospechoso en el caso, luego de cuatro personas que anteriormente habían sido nombradas sospechosas. (Hormiga)