KPK Set 2 miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI se convierten en una corrupción de corrupción sospechosa

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Establecer dos miembros DPR RI como sospechar El presunto caso de corrupción en la distribución de los fondos de responsabilidad social corporativa del Banco Indonesia (RSE).

«Después de una investigación general desde diciembre de 2024, los investigadores han encontrado al menos dos evidencias suficientes, y han nombrado a dos personas como sospechosas, a saber, HG y ST como miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI para el período 2019-2024», dijo el jueves la actuación y la ejecución de KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Jakarta.

Según la información recopilada, HG y ST son actualmente miembros del Parlamento Indonesio para el período 2024-2029 en nombre de Heri Gunawan y Satori.

ASEP dijo además que se sospechaba que los dos sospechosos violaron el Artículo 12B de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de la corrupción, enmendada por la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 Jo. Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal.

Luego, los dos sospechosos también fueron sospechosos de lavado de dinero como regulado en la ley número 8 de 2010 con respecto a la prevención y erradicación de TPPU Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal.

El KPK actualmente está investigando casos de presunta corrupción en la distribución de fondos del Programa de RSE de Indonesia Bank, o una supuesta corrupción en el uso de fondos del Programa Social de Indonesia (PSBI) y trabajadores de extensión de servicios financieros (PJK) en 2020-2023.

El caso comenzó con un informe sobre los resultados del Centro de Informes y Análisis de Análisis (LHA) para las transacciones financieras (PPATK) y las quejas públicas.



Ilustración de evidencia de dinero de la operación de captura de KPK (OTT) Foto : Entre fotos/Indrianto Eko Suwarso

El KPK ha estado realizando una investigación general desde diciembre de 2024.

Los investigadores de KPK han registrado dos ubicaciones sospechosas de almacenar evidencia relacionada con el caso.

Las dos ubicaciones son el Banco de Indonesia en Jalan Thamrin, Central Yakarta, que se registró el 16 de diciembre de 2024, y la Oficina de la Autoridad de Servicios Financieros fue buscada el 19 de diciembre de 2024 (Ant) (Ant)