KPK Sembrando el Ministerio de Religión con respecto a la corrupción de la cuota del Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) están haciendo buscar en la Dirección General de Hajj y Umrah (Dirección General de PHU) del Ministerio de Religión (Ministerio de Religión), Miércoles 13 de agosto de 2025.

La búsqueda se realizó relacionada con casos de corrupción Haji soñando En el Ministerio de Religión 2023-2024.

«Hoy (miércoles), el equipo está siendo activo en una búsqueda en la Dirección General de PHU del Ministerio de Religión relacionado con el presunto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024», dijo el portavoz de KPK Budi Praseto en el KPK Red and White Building, sur de Jakarta.

Budi dijo que la búsqueda aún estaba en curso hasta el miércoles, a las 15.00 WIB.

«Más tarde actualizaremos (contar, ed.) Los resultados de la búsqueda», dijo.

Anteriormente informó, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota e implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida de estado en el caso alcanzó más de RP1 billones. En la misma fecha, el KPK evitó que tres personas viajaran al extranjero, y una de ellas fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)