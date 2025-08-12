KPK se investiga el presunto soborno al Ministerio de Religión relacionado con el caso de corrupción de la cuota del hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Investigar las acusaciones de soborno a los funcionarios Ministerio de Religioso (Ministerio de Religión) Relacionado con casos de presunta corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

Leer también: KPK examinará el informe de Nikita Mirzani sobre el presunto soborno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley



«Eso incluye el material que se explorará más tarde», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas del KPK Red and White Building, South Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Budi explicó que el KPK investigó el supuesto soborno otorgado por los organizadores del agente del Hajj a los funcionarios del Ministerio de Religión.

Leer también: KPK investiga la información especial de los peregrinos del Hayy sobre RP. 75 millones



«¿Hay entonces que hay corrientes de dinero del Fondo de Implementación del Hajj? Si alguno, para alguien? Eso se rastreará más tarde», dijo.

Mientras tanto, confirmó que el KPK estaba comprometido a completar el caso. Además, dijo, el KPK en cada proceso se apartará de la evidencia.

Leer también: Nikita Mirzani reportó soborno para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el KPK siguió



«Por lo tanto, las partes supuestamente están realmente relacionadas, involucradas o se benefician de los supuestos actos penales de corrupción en la regulación de las cuotas y la implementación de la peregrinación ciertamente será rastreada y rastreada por el KPK», explicó.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida de estado en el caso alcanzó más de RP1 billones.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula Haji soñando Específicamente al 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)