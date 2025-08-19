KPK se ha establecido en 5 distribución social de Bansos, 2 corporaciones

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) establece cinco sospechar Al investigar el supuesto caso de corrupción de transportar la asistencia social del arroz (asistencia social) en Ministerio de Asuntos Sociales (Ministerio de Asuntos Sociales).

«El KPK ha nombrado a tres personas, y dos corporaciones como sospechosos», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a periodistas en Yakarta, el martes 19 de agosto de 2025.

Sin embargo, Budi no ha podido contar más sobre la identidad del sospechoso en el caso.

El KPK sospecha que la corrupción del transporte de asistencia social de arroz (Bansos) en el Ministerio de Asuntos Sociales ha perjudicado las finanzas estatales de Rp200 mil millones.

«El cálculo inicial del investigador, relacionado con la supuesta pérdida financiera de su país, alcanzó aproximadamente 200 mil millones de rp.», Dijo Budi Praseteto

Anteriormente, el KPK anunció a partir de la investigación del caso el 13 de agosto de 2025, y había nombrado sospechoso. Sin embargo, no ha podido notificar el número o identidad del sospechoso en el caso.

Por otro lado, el KPK dijo que el supuesto caso de corrupción relacionado con el transporte de asistencia social en el Ministerio de Asuntos Sociales fue el desarrollo de presuntos casos de corrupción en el Ministerio de Asuntos Sociales anteriores.

El KPK investigó el caso relacionado con la asistencia social en el Ministerio de Asuntos Sociales a partir del presunto caso de soborno en la adquisición de asistencia social para la región de Jabodetabek en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020, a saber, el 6 de diciembre de 2020. Uno de los sospechosos del caso fue el ex ministro social Juliari Peter Batubara.

El KPK el 15 de marzo de 2023 anunció una investigación de presunta corrupción en la distribución de la asistencia social de arroz a la familia Beniciary (KPM) y al Programa Family Hope (PKH) en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020-2021.

El 26 de junio de 2024, el KPK anunció comenzar una investigación de presunta corrupción en la adquisición de la asistencia social del presidente relacionada con el manejo de Covid-19 en el área metropolitana de Yakarta en el Ministerio de Asuntos Sociales en 2020.

Mientras tanto, el KPK el 19 de agosto de 2025 evitó que cuatro personas viajaran al extranjero con respecto a los casos de transporte. Distribución de asistencia social El Ministerio de Asuntos Sociales, a saber, las iniciales es, BRT, KJT y ella.

Basado en la información recopilada, las cuatro personas son personal experto del Ministro de Asuntos Sociales en el campo del cambio y la dinámica social Edi Suharto (ES), y el Presidente Comisionado de Pt Dosni Roha Logistik (DNR Logistics), así como presidente de Pt Dosni Roha Indensia (DNR) Bambang RudijantoSoedibjo (Brt).

Luego, el Director de DNR Logistics en 2018-2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), Director de Logística Operativa DNR en 2021-2024 Herry Tho (Her).