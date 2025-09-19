KPK reveló que había una persona del Ministerio de Religión que pidió USD2,400 a los peregrinos para acelerar la peregrinación

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) dijo que había una persona en el Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) quien pide una peregrinación a la peregrinación Khalid Basalamah.

Sin mitigar, la persona traviesa en el Ministerio de Religión solicitó USD 2.400 por peregrinos o alrededor de RP 39.7 millones al tipo de cambio actual.

«Dado el dinero de la aceleración, si no estoy equivocado, USD 2.400 por cuota, USD 2.400, como ese. El rango es varios, hay USD 2.400 a USD 7,000 por cuota», dijo el diputado interino del ASEP ASEP Guntur Rahayu, citado el viernes 19 de septiembre de 2025.

PPIH Arabia Saudita 2025 Liberando el regreso de los peregrinos indonesios en Medina

ASEP explicó que se sospechaba que el Ministerio de Religión quería obtener ganancias personales utilizando Haji soñando Suplemento en 2024.

La cuota de peregrinación especial adicional también se vende a la peregrinación. A partir de ahí, se esperaba que uno de los viajes ofreciera a Ustaz Khalid y su congregación, quienes inicialmente fueron a la peregrinación a través de la línea Furoda en 2024.

Por otro lado, Khalid supuestamente estaba interesado y recolectando el dinero solicitado por el Ministerio de Religión. Dijo que Khalid y su congregación partieron directamente con una cuota especial de Hajj adicional en 2024.

«Está nivelado. El que lo pide es del Ministerio de Religión. Pero para el viaje. Tan mejor.

Según ASEP, Khalid y sus peregrinos pagaron la tarifa de aceleración de la peregrinación de USD 2.400. Después de que terminó la peregrinación de 2024, el Ministerio de Religión supuestamente asustó porque había un comité especial de Hajj en el DPR, devolviendo así el dinero de aceleración a Khalid.

El dinero fue confiscado por el KPK de Ustaz Khalid en el supuesto caso de corrupción relacionado con la cuota de peregrinación adicional en 2024. ASEP dijo que el destino del dinero sería determinado por el juez cuando el caso comenzó a ser juzgado.

Khalid Zeed Abdullah Basalamah

«Cada uno de ellos es diferente si la congregación, por ejemplo, Ustaz Khalid, se le pide que USD 2,400 sea devuelto por USD 2,400. Pero si, por ejemplo, hay de otros viajes, sí, lo que todavía estamos buscando y explorar desde los 400 del viaje existente será apropiado, si USD 7,000, sí, regresamos USD 7,000 como ese», concluyó. Concluyó.