KPK reveló el modo de comprar y vender cuota especial de Hajj, solo que se les dio 5 días hábiles para el reembolso

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Explorando el modo de regulación de reembolso para los prospectivos peregrinos haji Específicamente solo se les da cinco días hábiles.

«Los investigadores exploran el modo del período de reembolso que se hace apretado o apretado para los posibles peregrinos especiales que se han registrado y se han colocado en cola antes de 2024, que solo se le dio la oportunidad de cinco días hábiles», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a periodistas en Yakarta el viernes.

Budi explicó que la profundización fue llevada a cabo por el KPK al examinar el jefe del Centro de Datos y Tecnología de la Información (Kapusdatin) de la agencia organizadora Hajj Moh. Hasan Afandi como testigo del supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Ilustración de la implementación de la peregrinación. Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

«Los investigadores sospechan que esto está diseñado sistemáticamente para que la cuota adicional restante no sea absorbida por posibles peregrinos que han estado en línea antes, y finalmente se puede cambiar a PIHK (organizadores especiales de Hajj) que pueden pagar tarifas (costos, ed.)».

Además, dijo que el KPK era técnicamente los peregrinos especiales de los peregrinos más recientes, a saber, solo pagó 2024, pero pudo salir inmediatamente del Hajj en 1445 hijri/2024 dC.

Se sabe que, Moh, Hasan Afandi antes de servir como Jefe de BP Haji, tuvo la oportunidad de llevar a cabo la posición del Jefe del Ministerio del Sistema de Información e Información Integrado de Hajj del Ministerio de Religión.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso Haji soñando el.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)