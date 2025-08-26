KPK revela una tarifa especial de Hajj 2023-2024 Rp. 300 millones, Furoda llega a RP. 1 mil millones

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Revelar costos haji Específicamente relacionado con el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota e implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024 alcanzó Rp300 millones, mientras que el Hajj descubrir alcanzó Rp1 mil millones.

«La información que recibimos es un hajj especial por encima de RP100 millones, o hasta 200-300 millones, sí. De hecho, hay Hajj Furoda, casi toca la cifra de RP1 mil millones por cuota o por persona», dijo el diputado de la acción y la ejecución del KPK Asep Guntur Rahayu en el KPK Red y White Building, Jakarta, lunes (25/8).

Mientras tanto, ASEP explicó que el costo de 2,600 a 7,000 dólares estadounidenses era una diferencia en el precio o la tarifa de compromiso pagada por la Agencia de Viajes del Hajj a la persona en el Ministerio de Religión con respecto al caso.

Ilustración de la implementación de la peregrinación. Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

Sin embargo, recordó que el costo de la peregrinación para los peregrinos en el caso no podía ser derrotado, incluidos los costos depositados para la persona en el Ministerio de Religión.

«Entonces, porque cada persona no se puede golpear de manera plana. Esto es diferente. Dependiendo de la capacidad porque nunca se ha vinculado», explicó.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex Ministro de Religión. Yaqut cholil qouumas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Hasta el 25 de agosto de 2025, el KPK aún no había pedido ser testigo del caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)