KPK revela que la Oficina de Viajes del Hajj difundió deliberadamente una cuota especial por el bien de muchos cuan

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) dijo que la agencia de viajes del Hajj difundió deliberadamente la ración Haji soñando Específicamente de una cuota adicional a otras oficinas, para que puedan vender su cuota a precios altos.

«Distribuida con la esperanza de que la cuota sea más pequeña, más entusiasta, eventualmente es competitiva. Una especie de subasta, que tiene más dinero, que puede viajar (Agencia de viajes de Hajj, ed.) «, Dijo la actuación y la ejecución interina del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, citado el viernes 19 de septiembre de 2025.

PPIH Arabia Saudita 2025 Liberando el regreso de los peregrinos indonesios en Medina

ASEP explicó que la Agencia de Viajes Hajj llevó a cabo una forma de difundir la cuota especial del Hajj a su Oficina de Afiliados.

«Mira, Travel A tiene un afiliado para viajar B, y para viajar C. Entonces, tiene hijos o ramas en varios lugares», explicó.

Además, dijo que la distribución de la cuota especial de Hajj también fue llevada a cabo por la Agencia de Viajes de Hajj a la Oficina que aún no había recibido un certificado de organizadores especiales de Hajj (PIHK).

Mientras tanto, explicó que la cuota especial del Hajj no estaba distribuida, el precio que se vendía se estaba volviendo más barato.

«El precio será más barato, y obtendrá una ganancia más barata. ¿Por qué? Debido a que la cuota disponible es mayor que los entusiastas. Los entusiastas son solo 500, la cuota tiene 1,000, seguramente será importante para vender, incluso más barato», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

El ex ministro de religión que YAQUT asistió a la llamada del KPK

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)