KPK revela que la cuota de compra y venta de Hajj ocurre entre las oficinas de viajes

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló la práctica de comprar y vender Haji soñando ocurre entre otros Biro viajar viaje Hajj. El KPK aún continúa explorando la corrupción de la cuota de peregrinación.

Leer también: KPK Llame a Khalid Basalamah filtra el material de la investigación de corrupción de la cuota del hajj



«En la práctica, se sospecha que la compra y la venta de cuotas no solo fue llevada a cabo por la Agencia de Viajes del Hajj a posibles peregrinos, sino que también llevó a cabo la agencia de viajes del Hajj», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el edificio KPK, Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Agregó que la práctica de comprar y vender la cuota de peregrinación entre compañeros agencias de viajes continuaría siendo explorando por los investigadores. Más tarde, el equipo de investigación de KPK explorará desde aguas arriba relacionados con la venta y compra de la cuota.

Leer también: KPK quiere consultar el alcalde de Lhkpn Arlan Prabumulih cuyo hijo lleva un automóvil a la escuela





Ilustración de los peregrinos mientras está en el avión – Foto de Doc Especial Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

«¿Cuál es el HUL? Eso está relacionado con la discreción de la distribución de cuotas adicionales llevadas a cabo en el Ministerio de Religión. De una cuota adicional de 20,000 y luego se lleva a cabo una división del 50% -50%. De hecho, según la ley divisoria es del 92% para el Hajj regular y el 8% para el Hajj especial», dijo.

Leer también: BNI fortalece la integridad y el GCG a través del foro de cumplimiento con el KPK



Sin embargo, Budi no pudo explicar el número de viajes de Hajj involucrados. «No podemos mencionar la cantidad, pero de hecho hay muchas agencias de viajes», dijo.

Anteriormente, la Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) reveló que inmediatamente anunció a un sospechoso en el presunto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«El KPK enviará inmediatamente una actualización (Desarrollo, ed.) La investigación, incluida la transmisión de las partes responsables y nombradas como sospechosos en este caso», dijo el martes el portavoz de KPK Budi Praseteto en el edificio KPK Red and White, Jakarta, el martes.

Budi explicó que el anuncio del nuevo sospechoso sería llevado a cabo por el KPK porque la investigación comenzó con una orden de investigación general (Sprindik).

El KPK anunció que comenzó a investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.



Ilustración de la corrupción Foto : pexels.com/tima miroshniche

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero. Uno de ellos es un ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.