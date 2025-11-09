KPK revela que el regente de Ponorogo recibió 2.600 millones de IDR de tres grupos de corrupción

Jacarta – La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló que Regente de PonorogoSugiri Sancoko (SUG) recibió 2.600 millones de IDR de tres grupos de casos sospechosos de corrupción.

Los tres grupos incluyen acusaciones de soborno para la gestión de oficinas, proyectos de trabajo en el Hospital General Regional (RSUD) Dr. Harjono Ponorogo, así como recepción de gratificaciones dentro del Gobierno de la Regencia de Ponorogo.

El diputado interino de Aplicación y Ejecución del KPK, Asep Guntur Rahayu, explicó los detalles del flujo de fondos en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, Yakarta, el domingo (11/09/2025).

Adjunto interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción Asep Guntur Rahayu Foto : Captura de pantalla de YouTube de RI KPK

En el primer grupo, Sugiri Sancoko supuestamente recibió 900 millones de rupias del director de RSUD, Dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma (YUM).

«En febrero de 2025, se realizó la primera transferencia de dinero de YUM a SUG a través de su asistente, es decir, 400 millones de IDR», dijo Asep citado por ANTARA.

Luego, el 7 de noviembre de 2025, Yunus Mahatma volvió a dar Rp. 500 millones a Sugiri Sancoko a través de su familiar de iniciales NNK.

Asep también reveló que en el segundo grupo, relacionado con proyectos de trabajo en RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Sugiri Sancoko recibió 1.400 millones de rupias.

«En 2024, habrá un proyecto de trabajo en el Hospital Regional de Ponorogo por valor de 14 mil millones de rupias. A partir de este trabajo, se sospecha que SC (Sucipto), un socio privado del Hospital Regional Harjono Ponorogo, proporciona una tarifa de proyecto a YUM del 10 por ciento del valor del proyecto o 1.4 mil millones de rupias», dijo Asep.

Yunus Mahatma luego entregó el dinero a Sugiri a través de su asistente con las iniciales SGH, así como al hermano menor de Sugiri con las iniciales ELW.

Aparte de estos dos grupos, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también encontró acusaciones de haber recibido gratificaciones por parte de Sugiri Sancoko.

«En el período 2023-2025, se sospecha que SUG recibió 225 millones de IDR de YUM. Además, en octubre de 2025, SUG también recibió 75 millones de IDR de EK como parte privada», dijo Asep.

Así, el dinero total que recibió Sugiri alcanzó los 2.600 millones de euros, de los cuales 900 millones de euros de la gestión de la oficina, 1.400 millones de euros del proyecto del Hospital Regional de Ponorogo y 300 millones de euros de supuestas propinas.

Anteriormente, el 9 de noviembre de 2025, el KPK había nombrado a cuatro sospechosos en este caso. Ellos son el Regente de Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), el Director de RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), el Secretario Regional de Ponorogo Agus Pramono (AGP) y Sucipto (SC) como socio privado de RSUD.