KPK revela que el antiguo personal experto del Menaker pregunta a los autos Toyota Innova de los agentes de TKA

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Abra nuevos hechos en el caso de la supuesta extorsión de manejo del plan para usar trabajadores extranjeros (RPTKA) en el Ministerio de Manpower.

Leer también: KPK confiscó dos activos del ex personal experto de Menaker relacionado con el caso de extorsión de TKA



Ex personal experto del ministro de mano de obra en el campo de la era de las relaciones internacionales Menerista Yassierli, Haryanto, dijo que le pidiera un automóvil a un agente de trabajo extranjero (Tka).

«Se descubrió que el sospechoso también estaba pidiendo a uno de los agentes de TKA que compraran un vehículo de cuatro ruedas en un concesionario en Yakarta», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en Yakarta, el domingo 28 de septiembre de 2025 citado por Antara.

Leer también: La oficina subsidiaria de PGN es buscada por la oficina del fiscal general, ¿con qué está relacionado?



Según el KPK, la solicitud se realizó. El agente de TKA luego compró un automóvil Toyota Innova que ahora había sido confiscado por investigadores.

«La confiscación de los activos supuestamente relacionados o originados de presuntos corrupción es necesaria para el proceso de prueba de los casos, así como los esfuerzos iniciales para optimizar la recuperación de activos (restaurar las pérdidas financieras estatales, ed.)», Dijo Budi.

Leer también: Caso de corrupción en MemaPawah, el KPK registró la Casa del Gobernador de Kalimantan Occidental Ria Norsan



Ocho sospechosos, IDR 53.7 mil millones de dinero ilícito

Haryanto es uno de los ocho sospechosos en el caso de extorsión en la gestión de RPTKA en el Ministerio de Manpower. El KPK anteriormente el 5 de junio de 2025 anunció ocho nombres de sospechosos, a saber, Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin y Alfa Eshad.

El KPK dijo que, en 2019 a 2024, los sospechosos lograron recaudar hasta Rp53.7 mil millones del modo de extorsión.

RPTKA en sí es un documento obligatorio para que los trabajadores extranjeros puedan trabajar en Indonesia. Sin estos documentos, no se pueden publicar permisos de trabajo y permisos de residencia. El retraso estará sujeto a una multa de Rp1 millones por día. Los sospechosos utilizan esta condición para presionar a los solicitantes para que depositen algo de dinero.

Dijo que ha estado sucediendo desde la era de Cak Imin

Este caso de extorsión supuestamente no es nuevo. El KPK reveló que la práctica había ocurrido desde el período Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak IMin se desempeñó como ministro de mano de obra y transmigración en 2009-2014. El patrón continuó en la era del Menaker Hanif Dhakiri (2014-2019) a Ida Fauziyah (2019-2024).

Como paso legal, el KPK ha arrestado a todos los sospechosos en dos etapas. El primer grupo contiene cuatro sospechosos detenidos el 17 de julio de 2025, mientras que el segundo grupo el 24 de julio de 2025. (Ant)