¡KPK revela hechos más atentos! Hay una oficina de Hajj no registrada, el gobierno puede partir de la congregación

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló que había una agencia de viajes Hajj que no fue registrada por el gobierno que podía enviar peregrinos especiales en 1445 Hijri/2024 DC.

Leer también: Hace aclarando las declaraciones de Riza Chalid y Jurist Tan sin ciudadanía después de que se revocó el pasaporte



«Por ejemplo, Travel (Hajj Travel Agency, ed.) Esto no tiene permiso para celebrar una peregrinación especial (PIHK), pero aparentemente puede obtener Haji soñando Específicamente «, dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el martes.

Por lo tanto, dijo Budi, el KPK estaba investigando el camino de la Oficina del Hajj no registrada podría obtener una cuota especial de Hajj ese año.

Leer también: Ministro de Defensa: equipos de medios gratuitos para el tratamiento en RSPPN





Ilustración de la implementación de la peregrinación. Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

«¿Realiza compras de otras oficinas de viajes registradas y obtienen conspiración (Distribution, ed.) La cuota especial del Hajj?», Dijo.

Leer también: El gobierno prepara una línea directa para el edificio Pesantren, quiere colapsar



Explicó que el KPK investigó esto examinando una serie de oficinas de Hajj en la investigación del caso de cuota Hajj.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para el Cuestionario del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación de Hajj 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=-zojmbvejy4

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de ocho por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)