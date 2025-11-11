KPK registra la oficina del regente de Ponorogo después de un caso de soborno de OTT

PonorogoVIVA – Equipo de investigación de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) buscar en la sala de trabajo Regente Ponorogo, Java Oriental, el martes por la tarde, supuestamente relacionado con el desarrollo de un caso de operación encubierta (OTT) que anteriormente fue realizado por la agencia anticorrupción.

El monitoreo sobre el terreno mostró que varios miembros de KPK ingresaron a la oficina del regente en el segundo piso de la oficina del Gobierno de Ponorogo Regency en Jalan Alun-Alun Utara, distrito de Mangkujayan, alrededor de las 11.10 WIB después de abrir el sello que se había instalado previamente.

La búsqueda se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad por parte de personal de la policía de Ponorogo totalmente armado.



El regente de Ponorogo Sancoko Sotbanya en el KPK Foto : ENTRE FOTOS/Hafidz Mubarak A

«Hoy tenemos un equipo asignado para garantizar activamente la seguridad de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción. Algunos de ellos están asignados a la oficina del regente (la oficina del regente) y la otra parte al Hospital Regional Dr. Hardjono», dijo un miembro de la policía que no quiso ser identificado.

El jefe de policía de Ponorogo, AKBP, Andin Wisnu Sudibyo, aún no ha proporcionado información al equipo de medios sobre el despliegue de varios agentes policiales para ayudar a asegurar el trabajo del equipo de KPK en Ponorogo, el martes 11 de noviembre de 2025.

Varios intentos de comunicación por línea telefónica no se han podido conectar, ni tampoco se ha respondido a la confirmación a través de la aplicación WhatsApp.

Varios periodistas que esperaban delante de la oficina del regente sólo pudieron documentar la búsqueda desde fuera. No se les permitió entrar al edificio.

Hasta que se escribió esta noticia, el equipo de KPK todavía estaba en la zona de la oficina del regente. En el patio delantero se vieron estacionados tres automóviles Toyota Innova de color negro metálico que se sospechaba que eran utilizados por el equipo de investigación.

No ha habido ninguna declaración oficial del Comité para la Erradicación de la Corrupción ni del Gobierno de la Regencia de Ponorogo sobre las actividades de búsqueda.

El regente interino de Ponorogo Lisdyarita en la ocasión anterior aseguró que las actividades gubernamentales y los servicios públicos bajo los auspicios del Gobierno de la Regencia de Ponorogo continuarían funcionando con normalidad.

Anteriormente, el viernes 7 de noviembre, el regente de Sugiri y el secretario regional, Agus Pramono, fueron atrapados en la OTT (operación de captura de manos) del KPK junto con una serie de partes relacionadas con presuntos sobornos de oficina y corrupción de proyectos dentro del RSUD dr. Hardjono Ponorogo.

La OTT se produjo sólo momentos después de que el regente Sugiri liderara el traslado de varios funcionarios dentro del gobierno de la regencia de Ponorogo. (Hormiga)