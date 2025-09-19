KPK recuerda el potencial de la corrupción en la distribución de RP. 200 t de fondos a Himbara Bank

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) recordó al Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa sobre el potencial de la corrupción en la distribución de fondos de Rp 200 billones dados a banco-Bank himbara. Esta advertencia se entregó después de los casos de corrupción masivos que ocurrieron en el sector bancario regional.

Leer también: Los documentos virales de LHKPN se convierten en una envoltura de Bawang, KPK: No nuestra impresión



«Pero el lado negativo, existe un posible acto criminal de corrupción como sucedió en el Banco Rural de Jepara Artha Bank», dijo el Diputado interino de la acción y ejecución de KPK, Asep Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Jakarta, citó el viernes 19 de septiembre de 2025.

ASEP afirmó que el caso de BPR Jepara Artha que estaba siendo investigado por el KPK debe usarse como alarma conjunta. Hizo hincapié en que las partes interesadas no abusan de fondos de estímulo que en realidad están destinados a los intereses de las personas.

Leer también: El ex director gerente de Taspen Antonius Kosasih se le exigió 10 años de prisión en un caso de inversión ficticio





Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa y Ministro Coordinador de Economía Airlangga Hartarto

«Por lo tanto, la existencia de un estímulo económico dado por el gobierno al verter Rp 200 billones es un desafío para nosotros en el KPK para llevar a cabo la supervisión», concluyó.

Leer también: DPR pide fondos RP200 T que se regulen a través de PMK para que no solo sea recibido por grandes corporaciones



Por otro lado, el KPK moverá al diputado de prevención para supervisar la circulación de estos fondos. Esta supervisión es importante para que la distribución de fondos realmente llegue al sector productivo de acuerdo con el objetivo.

«Por supuesto (la esperanza) el estímulo hará que nuestra microeconomía sea apasionada y estos bancos de Himbara pueden dar crédito al público para que nuestra economía pueda funcionar», explicó ASEP.

Anteriormente informó, el Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), RI Purbaya Yudhi Sadewa, comenzó a desembolsar Rp200 billones a los bancos el viernes 12 de septiembre de 2025 por la tarde. Los fondos que se establecieron en Bank Indonesia (BI) tenían como objetivo acelerar el crecimiento económico de la República de Indonesia.

Purbaya explicó que los fondos se distribuirían a la Asociación Bancaria de propiedad estatal (Himbara), a saber, Bank Mandiri, BNI y BRI RP. 55 billones, mientras que BTN era RP. 25 billones. Luego, específicamente a PT Bank Syariah Indonesia TBK (BSI) por valor de Rp 10 billones.

«(Hay un menor) debido al tamaño del banco y por qué está participando BSI? Porque él es el único banco que tiene acceso a ACEH para que los fondos también puedan ser utilizados en Aceh», dijo Purbaya a los periodistas del Ministerio de Asuntos Económicos Coordinadores, Central Jakarta, citados el sábado 13 de septiembre de 2025.

El ex jefe de LPS dijo que la distribución de fondos era en forma de depósito en llamada o depósitos que podrían retirarse en cualquier momento después de dar un aviso previo.

Por otro lado, él cree que los fondos que se han distribuido a los bancos no podrán establecerse. Porque, continuó, hay un costo (costo) de la colocación de estos fondos para que se alienta al banco a encontrar mayores rendimientos.