KPK realiza OTT en Riau

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) hacer operación de picadura (OTT) De Riau.

«Sí, arresto», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando se confirmó ENTRE desde Yakarta, el lunes por la noche.

Sin embargo, Fitroh no ha explicado más sobre quién fue arrestado por el KPK en Riau.



Ilustración de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK)

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes arrestadas.

El OTT es el sexto en 2025.

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo OTT y arrestó a miembros del DPRD y funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Planificación Espacial (PUPR) de Ogan Komering Ulu Regency, Sumatra del Sur, concretamente en marzo de 2025.

En segundo lugar, en junio de 2025, OTT estaba relacionado con acusaciones de soborno para un proyecto de construcción de carreteras en el Servicio de Obras Públicas y Planificación Espacial de la Provincia de Sumatra del Norte y la Unidad de Trabajo de Implementación de Carreteras Nacionales de la I Región de Sumatra del Norte.

En tercer lugar, OTT durante el 7 y 8 de agosto de 2025, en Yakarta; Kendari, sureste de Sulawesi; y Makassar, Célebes del Sur. La OTT está relacionada con el presunto caso de corrupción del proyecto de construcción del hospital general regional en East Kolaka, sureste de Sulawesi.

En cuarto lugar, OTT en Yakarta el 13 de agosto de 2025, en relación con presuntos sobornos relacionados con la cooperación en la gestión de áreas forestales.

En quinto lugar, OTT está relacionado con el caso de presunta extorsión en el procesamiento de la certificación K3 en el Ministerio de Mano de Obra que involucraba a Immanuel Ebenezer Gerungan como Viceministro de Mano de Obra en ese momento. (Hormiga)