KPK rastreó las cuentas relacionadas con la supuesta corrupción de la cuota Hajj 2024

Yakarta, Viva – La Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) reveló que estaba explorando una cuenta supuestamente relacionada con el presunto caso de corrupción para determinar la cuota y la organización de Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, enfatizó que su institución coordinó con el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) para explorar el flujo de fondos.



Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción Setyo Budiyanto en el complejo KPK, Yakarta

«Debe coordinarse con el PPATK (Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras)», dijo Setyo en el KPK Red and White Building, Yakarta, el domingo.

Explicó que los resultados de la cooperación serían en forma de documentos oficiales con respecto a la búsqueda de cuentas relacionadas con el caso Hajj.

«Más tarde, a partir de PPATK se publicarán los resultados, aparecerá una explicación en el documento, por lo que podemos estar seguros de si la información es verdadera o no. Todavía hay un proceso», dijo.

Setyo enfatizó que los pasos de búsqueda de cuentas son procedimientos estándar en cada investigación de casos de corrupción.

«Lo que generalmente hace los investigadores. Por lo tanto, la búsqueda de la profundización de los sospechosos, luego los posibles sospechosos, luego testigos, incluidos documentos e incluyen asuntos relacionados con cuentas», dijo.

El KPK anunció anteriormente la investigación del presunto caso de corrupción de la cuota y la implementación del Hajj 2023-2024 el 9 de agosto de 2025. Dos días antes, a saber, el 7 de agosto de 2025, la anti -agencia había solicitado información del ex ministro de religión Yaqut Cholil Qouumas ..

Además de comenzar una investigación, el KPK también coordinó con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) indonesia para calcular las pérdidas estatales. El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció el cálculo inicial de la pérdida de estado que se estima que alcanza ** más de RP1 billones **. Esta institución también impidió que tres personas viajaran al extranjero, incluido Yaqut.

No solo el KPK, el Parlamento Indonesio a través del Comité Especial del Hajj también destacó la implementación de Hajj 2024. Uno de los hallazgos del comité especial fue una cuestión de la distribución de cuotas adicionales de 20,000 fieles del gobierno arabiano Saudita.

La cuota se dividió en 10,000 para el hajj regular y 10,000 para el hajj especial. Sin embargo, se considera que el patrón viola el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula la composición Haji soñando Específicamente al 8 por ciento y 92 por ciento para la cuota regular. (ENTRE)