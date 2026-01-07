KPK quiere convocar a Rieke Diah Pitaloka con respecto al caso Bekasi Regent, PDIP: silenciar a los cuadros críticos

Jacarta – Partido Democrático de Lucha de Indonesia (PDIP) se refirió a los planes para convocar a los miembros de la Comisión VI de la RPD de RI Rieke Diah Pitaloka por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) en un caso de presunto soborno Regente de Bekasi La inactividad de Ade Kuswara Kunang como forma de silenciar a los cuadros críticos de su partido.

Lea también: El Consejo del Comité para la Erradicación de la Corrupción anunciará los resultados de la investigación realizada por el investigador que supuestamente se mostró reacio a llamar a Bobby.



El político del PDIP, Mohamad Guntur Romli, cuestionó la urgencia del Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) de convocar a Oneng (apodo de Rieke Diah Pitaloka), conocido como un activista crítico, al tiempo que comparó este esfuerzo con una serie de casos importantes que aún no han sido manejados por las instituciones anticorrupción.

«Es un activista, vocal y cercano a la gente. ¿Cuál es la conexión entre Teh Rieke y el regente de Bekasi? Ese es de hecho su distrito electoral, cierto, pero ¿cuál es la conexión allí? Si bien hay casos importantes como el de 2,7 billones de rupias que fueron SP3ed por el KPK, ¿por qué no se procedió a ello primero?» dijo Guntur.

Lea también: Llamado reticente a anunciar al sospechoso de corrupción en la cuota de Hajj, el presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción dice esto





Miembro de la Comisión VI de la Cámara de Representantes, Rieke Diah Pitaloka en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central

Guntur también mencionó otros casos en los que se dice que afectan a ciertos cuadros del partido, pero que hasta el momento no han mostrado ningún avance significativo, a pesar de que han sido nombrados como sospechosos.

Lea también: 5 investigadores se convierten en jefes de policía, presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción: el período de trabajo ha sido largo, se necesita un proceso de actualización



Dio el ejemplo del caso de corrupción relacionado con fondos de subvención de grupos comunitarios (pokmas) que atrapó a un miembro de la Comisión XIII de la RPD de la facción del Partido Gerindra de Anwar Sadat.

Aunque ha sido señalado como sospechoso desde enero de 2025, hasta ahora no ha habido ningún seguimiento significativo.

Además, el caso de presunta gratificación y lavado de dinero por parte de la ex regente de Kutai Kartanegara Rita Widyasari también involucró al presidente del Diario de la ISP, Ahmad Ali.

Ahmad Ali fue interrogado como testigo en este caso y los investigadores también registraron su casa. «¿Por qué el Comité para la Erradicación de la Corrupción no hace un seguimiento del caso de Ahmad Ali, el presidente diario del PSI, a pesar de que ya han confiscado miles de millones en efectivo de su casa?», preguntó.

Guntur también cuestionó el progreso del presunto caso de soborno de RSE del Banco de Indonesia y que se habían nombrado dos sospechosos, a saber, miembro de la Comisión XI de la RPD para el período 2019-2024 de la facción NasDem Satori y miembro de la Comisión.

«Esto da la impresión de que hay un trato diferente. Como si los partidos o figuras cercanas al gobierno se quedaran atrás, mientras que los que son críticos son golpeados. Además, nuestro partido en el parlamento rechaza el discurso de las elecciones regionales a través de la legislatura», dijo.