KPK quiere consultar el alcalde de Lhkpn Arlan Prabumulih cuyo hijo lleva un automóvil a la escuela

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) declaró que volvería a ver el informe de activos del organizador estatal (LHKPN) Alcalde PrabumulihSur de Sumatra, Arlan.

«¿Lo que se transmite es apropiado, verdadero, completo o no? Ahora eso se verificará desde el informe de la LHKPN en cuestión», dijo el portavoz de KPK Budi Praseteto en el edificio de KPK Red and White, Yakarta, el miércoles.

Budi emitió la declaración para responder al incidente del hijo del alcalde de Prabumulih, quien trajo un automóvil a SMPN 1 Prabumulih, luego el director y el guardia de seguridad que lo reprendió fueron retirados, y finalmente no fue eliminado después de Viral.

Director de SMPN 1 Prabumulih, South Sumatra, Roni Ardiansyah

El automóvil presentado por el hijo del alcalde de Prabumulih fue rastreado por ciudadanos con LHKPN informado por Arlan el 13 de agosto de 2024 cuando era candidato para el alcalde.

«El KPK expresó su gratitud y aprecio a las personas que han animado la información en la plataforma de medio o redes sociales porque también es una forma de participación de la comunidad en los esfuerzos para erradicar la corrupción, especialmente en el aspecto de prevención», dijo.

Mientras tanto, dijo que el KPK estaba comprometido a continuar monitoreando el LHKPN, de modo que, si fuera necesario, verificaría los informes presentados a la institución anti -años.

«Porque si hablamos sobre el cumplimiento de LHKPN, por supuesto, no solo se trata de informar el tiempo, sino también obedientemente relacionado con sus contenidos», dijo.

El auto que fue abordado por el alcalde de Prabumulih, Arlan.

Basado en el LHKPN Arlan reportado en 2024, el vehículo de cuatro ruedas que se informó fue un Mitsubishi Colt Diesel Fe74hdv (4×2) M/T, cuatro unidades de Hino FM8JW1A-EGJ, Hino FM8J61D-EEGJ TRONTON (6×4), Mitsubishi Triton CARRS MITSUBISHI TRITONS. (4×4) m/t. (Hormiga)