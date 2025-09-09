KPK prepara dos esquemas de subastas de autos BJ Habibie incautados de Ridwan Kamil

Yakarta, Viva -La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) está preparando dos opciones relacionadas con la clásica subasta de Mercedes-Benz 280 SL en nombre del tercer presidente de la República de Indonesia, BJ Habibie, quien ahora es un producto confiscado en la investigación de presuntos casos de corrupción en el BJB Bank.

El auto fue vendido anteriormente por Putra Habibie, Ilham Akbar Habibie, al ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, con un valor de transacción de Rp2.6 mil millones. Sin embargo, hasta ahora se ha realizado el nuevo pago, que es RP1.3 mil millones.



El portavoz de KPK, Budi Praseteto, y director de seguimiento de activos, gestión de evidencia y ejecución de KPK (Labuksi) Mungki Hadipratikto en el KPK

El director de seguimiento de activos, la gestión de la evidencia y la ejecución del KPK, Mungki Hadipratikto, explicó que el automóvil podría ser subastado con dos posibles mecanismos.

«Todavía estamos subastando cualquiera de los resultados. Más tarde, el Rp1.3 mil millones restante es la ración del propietario al que aún no se ha pagado», dijo Mungki cuando se reunió en la Casa de Almacenamiento confiscado de KPK (Rupbasan), Yakarta, el lunes (8/9).

Según él, el primer esquema permite que el KPK subasta del automóvil y luego comparta los resultados de las ventas de acuerdo con los derechos de cada parte. Mientras que el segundo esquema, el KPK solo confiscó Rp1.3 mil millones que había sido depositado por Ridwan Kamil a Ilham Habibie, sin subastar su vehículo.

«Otro esquema, tomamos el dinero que había sido depositado por el RK, RP1.3 mil millones. Entonces, el KPK no incluía los bienes, sino que incluía el dinero. Eso podría ser posible por el esquema», explicó.

Mungki agregó, la práctica del primer esquema había sido llevada a cabo por el KPK en otros casos, pero la segunda opción, la molestia del dinero de depósito sin subastas, nunca se había aplicado a pesar de que era legalmente posible.

Anteriormente, Ilham Akbar Habibie cuando se examinó como testigo el miércoles (3/9), confirmó que vendió el automóvil a Ridwan Kamil sin un contrato escrito, a un precio de Rp2.6 mil millones. Sin embargo, hasta ahora el nuevo pago se realizaba la mitad.

El KPK sospecha que los fondos utilizados por Ridwan Kamil para comprar un automóvil tienen una conexión con la supuesta corrupción de proyectos de publicidad en los Bancos de Desarrollo Regional de West Java y Banten (BJB) para 2021-2023.

In the case, KPK investigators have named five suspects on March 13, 2025. They are the President Director of Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Head of the Corporate Secretary Division as well as PPK Widi Hartoto (WH), and three controlling advertising agencies: Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), and Sophan Jaya Kusuma (SJK).

A partir de los resultados de la investigación, el KPK estima la supuesta pérdida estatal debido a la corrupción en la adquisición de proyectos de publicidad en el BJB Bank para alcanzar alrededor de Rp222 mil millones.

El desarrollo del caso también arrastró el nombre Ridwan Kamil. El 10 de marzo de 2025, el equipo de investigación había buscado en la residencia del ex alcalde de Bandung, y confiscó varios vehículos, incluidos automóviles a motos.

Aun así, hasta el lunes (8/9), o 182 días desde la búsqueda, Ridwan Kamil nunca había sido convocado oficialmente por el KPK para interrogar. (ENTRE)