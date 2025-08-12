KPK posee Asn Kemenhub con respecto al caso de soborno del proyecto DJKA

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Posee el aparato civil estatal (Asn) Ministerio de Comunicaciones (Kemenhub), Risna Sutriyanto (RS) relacionado con el supuesto caso soborno Desarrollo y mantenimiento de vías ferroviarias dentro de la Dirección General de Ferrocarriles (Djak) Kemenhub.

«Después de que se encontró la adecuación de la evidencia en el proceso de desarrollo de la investigación, el KPK volvió a establecer y arrestó a un sospechoso, a saber, el hermano del hospital como Asn Kemenhub», dijo la actuación y la ejecución de KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, el martes 12 de agosto, 2025.

ASEP dijo que Risna Sutriyanto era sospechosa y fue detenida mientras se desempeñaba como Presidenta del Grupo de Trabajo para la elección de bienes o servicios para el desarrollo de los dobles del camino ferroviario entre solo Balapan – Kadiro KM. 96+400 a km.104+900 año fiscal 2022-2024, y otros paquetes en el Centro de Ingeniería Ferroviaria Semarang Clase 1.

«El KPK luego detuvo al sospechoso del hospital durante los primeros 20 días del 11 al 30 de agosto de 2025. La detención se llevó a cabo en el Centro de Detención de la Rama de Edificio Rojo y Blanco de KPK», dijo.

Con respecto a su papel, ASEP dijo que el hospital recibió RP600 millones de PT Istana Putra Agungg. El dinero es parte del costo de compromiso del valor del contrato del proyecto después de que PT IPA ganó la licitación, aunque inicialmente se preparó como una empresa complementaria.

Por lo tanto, el hospital supuestamente está violando el Artículo 12 Carta A o la Carta B o el Artículo 11 de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción modificados por la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal.

Anteriormente, el caso se reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de Ferrocarriles Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte. En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El KPK luego nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos directamente en relación con el supuesto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo, o hasta noviembre de 2024, el KPK ha nombrado hasta 15 sospechosos, incluido Risna Sutriyanto. El KPK también ha nombrado a dos corporaciones como sospechosos en el caso.

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)