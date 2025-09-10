KPK posee al presidente del este de Kalimantan Kadin en el caso de soborno IUP

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Mantener al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Mujer) Kalimantan del este (East Kalimantan), Dayang Donna Walfiares Tania (DDW) como sospechoso en el presunto caso soborno donación licencia minera (IUP) En East Kalimantan.

«La hermana DDW como presidenta del East Kalimantan Kadin, así como el hijo del hermano de AFI (ex gobernador de Kalimantan del este, Awang Faroek Ishak o Afi, ed.) Detenido durante los primeros 20 días, a partir del 9 al 28 de septiembre de 2025», dijo el vitir en funciones para la asignación y ejecución del KPK como el KPK como el asigna RAHAYU en una conferencia de prensa de septiembre, 2025, 2025, 2025, 2025.

ASEP dijo que Dayang Donna fue detenido en la Casa de Detención del Estado de Clase IIa en East Yakarta.

Mientras tanto, dijo que Dayang Donna supuestamente fue violado Artículo 12 Carta A o Carta B o Artículo 11 de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción según lo modificado por la ley 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal.

Explicó que Dayang Donna era sospechoso de ser considerado que fue considerado que tenía un papel en pedir el precio de la redención de seis IUP de exploración propiedad de Rudy Ong Chandra (ROC) Company que asciende a RP3.5 mil millones.

Después de obtener el dinero, Dayang Donna le envió a Pramusiwin con las iniciales IJ para enviar el seis IUP SK propiedad de Rudy Ong Company.

Dayang Donna también solicitó costos adicionales a Rudy Ong a través de un intermediario, pero no fue respondido.

Anteriormente, el KPK anunció comenzando a investigar el supuesto caso de soborno de IUP en East Kalimantan, y había nombrado a tres personas como sospechosos, a saber, las iniciales AFI, DDW y ROC, a saber, el 19 de septiembre de 2024.

Basado en la información recopilada, los tres sospechosos son el ex gobernador de Kalimantan Oriental Awang Faroek Ishak (AFI), el presidente del este de Kalimantan Kadin, Dayang Donna Walfiares, Tania (DDW), y el empresario Rudy Ong Chandra (ROC). Sin embargo, Awang Faroek murió el 22 de diciembre de 2024.

El KPK luego el 25 de agosto de 2025 confirmó la identidad de los sospechosos y anunció la detención y el papel de Rudy Ong Chandra. (Hormiga)