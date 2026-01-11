KPK Pide A Los Contribuyentes Que Denuncien Si Son Extorsionados, Pero Con Notas

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) exige la obligatoriedad impuesto informar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si experimentan un acto extorsión de funcionarios o funcionarios fiscales.

«Tenga en cuenta que los contribuyentes no están en condiciones de intentar solicitar una reducción (del impuesto, ed.)», dijo el domingo el diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta.

Según la Asep, el llamamiento fue presentado como una forma de supervisión y también como una acción concreta del Comité para la Erradicación de la Corrupción en el mantenimiento de la soberanía financiera del país.

Adjunto interino para la Erradicación y Ejecución de la Corrupción Asep Guntur Rahayu

Asep dijo que se espera que la acción contra presuntos casos de soborno relacionados con auditorías fiscales dentro de la Oficina del Servicio Fiscal Intermedio del Norte de Yakarta de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas para el período 2021-2026 proporcione un efecto disuasorio, así como una advertencia firme para que las autoridades no perjudiquen el mandato y los derechos del Estado.

Además, es frecuente el presunto método de corrupción llevado a cabo por empleados de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Hacienda que colaboran con consultores para reducir impuestos para beneficio personal.

«Esta brecha de vulnerabilidad debe repararse más seriamente para que los ingresos estatales no sigan goteando», afirmó.

Anteriormente, el KPK llevó a cabo una operación encubierta (OTT) por primera vez en 2026, del 9 al 10 de enero de 2026, y arrestó a ocho personas.

El 9 de enero de 2026, el KPK declaró que el OTT estaba relacionado con supuestos acuerdos fiscales en el sector minero.

El 11 de enero de 2026, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción nombró a cinco personas como sospechosas en la OTT. Estos son el Jefe del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Dwi Budi (DWB), el Jefe de la Sección de Supervisión y Consulta del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Agus Syaifudin (AGS), el Equipo de Evaluación del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Askob Bahtiar (ASB), el consultor fiscal Abdul Kadim Sahbudin (ABD) y el personal de PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY). (Hormiga)