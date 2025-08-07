KPK OTT Regente en el sureste de Sulawesi


Jueves 7 de agosto de 2025 – 13:05 Wib

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Realice la operación para atrapar las manos (Ot) contra un regente en el sureste de Sulawesi.

«Sí», dijo el vicepresidente de KPK, Johanis Tanak, cuando se confirmó en Yakarta el jueves.

Sin embargo, Tanak no ha podido contarle más sobre los asuntos relacionados con OTT.

Ilustración del KPT OTT.

Tampoco ha presentado en detalle el número de partes aseguradas en el OTT.

La operación de arresto es la tercera este año.

El 16 de marzo de 2025, el KPK realizó un OTT relacionado con las acusaciones soborno Proyecto en el Departamento de Obras Públicas y Planificación Espacial (PUPR) de Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra.

En segundo lugar, el 28 de junio de 2025, OTT estaba relacionado con el presunto soborno de proyectos de construcción de carreteras en la Oficina de Obras Públicas y Planificación Pública de la Provincia de Sumatra Norte, y la Unidad de Trabajo de Implementación Nacional de la Región I National de Sumatra. (Hormiga)

Viva.co.id

Viva.co.id

7 de agosto de 2025





Fuente

