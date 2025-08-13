KPK OTT en Inhutani V, los directores de bumn y privados son arrestados

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK), hacer Operación de captura (OTT). El arresto esta vez se llevó a cabo en Yakarta.

«Yakarta», dijo el vicepresidente del KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando los reporteros confirmaron el miércoles 13 de agosto de 2025.

En el OTT, Fitroh dijo que su partido arrestado Directores Una de las empresas estatales (Bullido) y el sector privado.

«Inhutani V», dijo Fitroh.

Se sabe que la explotación de PT y la industria forestal (Inhutani) V es una subsidiaria de las empresas públicas de Perhutani.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.

El OTT es el cuarto en 2025.

Anteriormente, el KPK realizó a OTT y a los miembros de la DPRD y funcionarios de la Oficina de Obras Públicas y Planificación Espacial (PUPR) de Ogan Komering Ulu Regency, Sumatra del Sur, en marzo de 2025.

En segundo lugar, en junio de 2025, OTT se relacionó con el presunto soborno de los proyectos de construcción de carreteras en la Oficina de Obras Públicas y Planificación Espacial de Sumatra Norte, y la Unidad de Trabajo de Implementación Nacional de la Región I National de Sumatra.

Tercero, OTT durante el 7 al 8 de agosto de 2025, en Yakarta; Kendari, sureste de Sulawesi; y Makassar, Sur Sulawesi. El OTT está relacionado con el supuesto caso de corrupción del Proyecto Regional de Construcción del Hospital General en East Kolaka, Sureste de Sulawesi. (Hormiga)